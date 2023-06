Rakúska exministerka povedie think tank pri petrohradskej univerzite

Viedeň 17. júna (TASR) - Bývalá šéfka rakúskej diplomacie Karin Kneisslová, ktorá sa dostala do povedomia tým, že si na svojej svadbe zatancovala s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, predstavila nový think tank, ktorý bude pod jej vedením fungovať pri štátnej univerzite v Petrohrade, informovala agentúra AFP.



"Tento univerzitný inštitút som práve predstavila s rektorom Nikolajom Kropačevom na Petrohradskom ekonomickom fóre," povedala Kneisslová. Centrum GORKI, čo je skratka pre Geopolitické observatórium pre kľúčové otázky Ruska, má podľa brožúry, ktorú 58-ročná exministerka poskytla médiám, prepojiť akademickú obec s diplomatickými kruhmi.



Inštitút bol podľa nej založený s úmyslom "spojiť akademický potenciál" petrohradskej univerzity a "praktické skúsenosti diplomacie". Jeho cieľom je tiež "pomáhať definovať politiku Ruskej federácie" so zameraním na Blízky a Stredný východ, dodala Kneisslová, ktorá bola pred vstupom do politiky odborníčkou na Blízky východ.



Kneisslová (58) auguste 2018, keď bola šéfkou rakúskej diplomacie vo vláde kancelára Sebastiana Kurza, vyvolala mediálny rozruch pozvaním Putina na svoju svadbu v malom juhorakúskom meste Gamlitz pri slovinských hraniciach.



Pozvanie na svadbu prišlo v čase, keď neutrálne Rakúsko predsedalo Rade Európskej únie. Médiá blízke Kremľu zverejnili snímky, ktoré obleteli svet, ako nevesta tancuje valčík s ruským prezidentom, ktorého poctila hlbokým úklonom. "Neľutujem, že som ho požiadala o valčík," povedala pre BBC v máji tohto roku a dodala, že by to dnes urobila znova.



Kneisslovú v roku 2017 na post ministerky nominovala Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorú mnohí rakúski i medzinárodní pozorovatelia označovali za blízkeho spojenca Kremľa. Z vlády odišla z vlády v roku 2019 a v roku 2021 sa stala členkou správnej rady ruského ropného gigantu Rosnefť. Z funkcie odstúpila v máji 2022 po tom, ako Európsky parlament prijal rezolúciu hroziacu sankciami voči Európanom, ktorí sú v predstavenstvách veľkých ruských spoločností.



Kneisslová, ktorá je vo svojej krajine vnímaná veľmi kontroverzne, sa nateraz usadila v malej dedinke v Libanone.