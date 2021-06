Rakúska exministerka vstúpila do správnej rady ruského gigantu Rosnefť

Moskva 3. júna (TASR) - Rakúska exministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová sa stala členkou správnej rady ruského ropného gigantu Rosnefť. Tento štátny podnik to potvrdil v stredu po výročnom valnom zasadnutí akcionárov, informuje stanica Slobodná Európa.



Kneisslová v auguste 2018, keď bola šéfkou rakúskej diplomacie vo vláde kancelára Sebastiana Kurza, vyvolala mediálny rozruch pozvaním ruského prezidenta Vladimira Putina na svoju svadbu v malom juhorakúskom meste Gamlitz pri slovinských hraniciach, pričom si s ním i zatancovala.



Putinova účasť prišla v čase, keď bola Európska únia v rozpore s Moskvou pre anexiu ukrajinského polostrova Krym, ako aj pre ďalšie problémy.



Kneisslovú, odborníčku na Blízky východ bez politickej príslušnosti, vymenovala do ministerskej funkcie krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá má dohodu o spolupráci s Putinovou stranou Jednotné Rusko. Politička odišla z vlády v roku 2019.



Kneisslová na svojej osobnej webovej stránke uvádza, že nedávno napísala niekoľko názorových príspevkov pre prokremeľskú spravodajskú spoločnosť RT.



Kneisslová sa vstupom do Rosneftu stala kolegyňou bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, ktorý slúži ako predseda predstavenstva tejto spoločnosti od roku 2017. Rosnefť, najväčší ruský producent ropy, vedie Igor Sečin, jeden z Putinových blízkych spojencov.