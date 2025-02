Rakúska FPÖ tvrdí, že v koaličných rozhovoroch s ľudovcami pokračuje

Viedeň 6. februára (TASR) - Slobodná strana Rakúska (FPÖ) popiera, že došlo k zastaveniu jej rokovaní s Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) o zostavení vlády a, naopak, tvrdí, že koaličné rozhovory budú čoskoro pokračovať na vysokej úrovni. Predseda FPÖ Herbert Kickl to uviedol po stretnutí s prezidentom Alexanderom Van der Bellenom a telefonáte s dočasným lídrom ÖVP Christianom Stockerom, píše TASR podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.



Začiatkom týždňa sa v médiách objavili správy, že rokovania týchto strán, ktoré prebiehajú od januára, boli pozastavené. FPÖ to však poprela. "K nijakému prerušeniu rokovaní nedošlo. ÖVP sa zrejme teraz interne koordinuje. To je pri rokovaniach úplne normálne," reagovali slobodní už v utorok na sociálnych sieťach. DPA uvádza, že pokračovanie rokovaní medzičasom potvrdila aj ÖVP.



Medzi potenciálnymi koaličnými partnermi sa však poslednom čase objavilo viacero prekážok vrátane rozdielnych názorov v zahraničnej či bezpečnostnej politike, ako aj prístupu k Európskej únii, približuje DPA. Agentúra dodáva, že problematickými sa zdajú byť aj vnútropolitické otázky, ako napríklad vytvorenie právneho rámca na sprísnenie migračnej politiky, čo je otázka v ktorej FPÖ zastáva tvrdý postoj.



Po rozhodnutí pokračovať v koaličných rozhovoroch je však čoraz pravdepodobnejšie, že Kickl sa stane kancelárom a krajne pravicová FPÖ zrejme prvýkrát povedie vládu. Takýto vývoj vyvoláva na verejnosti aj nevôľu, pričom v utorok večer vyšlo vo Viedni do ulíc protestovať proti vláde krajnej pravice okolo 30.000 ľudí.



FPÖ síce zvíťazila v septembrových parlamentných voľbách, rakúsky prezident Alexander Van der Bellen však poveril zostavením novej vlády najskôr Karla Nehammera, vtedajšieho predsedu ÖVP, ktorá skončila ako druhá. Zdôvodnil to tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli so slobodnými spolupracovať.



Po stroskotaní koaličných rozhovorov vedených ÖVP už poverenie na zostavenie vlády dostal začiatkom januára predseda FPÖ Kickl, ktorý odvtedy rokuje s ľudovcami z ÖVP. Koaličné rokovania v Rakúsku už celkovo trvajú rekordne dlho. V stredu dosiahli 130 dní, čím o deň prekonali predošlý rekord z 60. rokov 20. storočia.