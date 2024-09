Rakúska krajná pravica víta Orbánov nápad voziť migrantov do Bruselu

Budapešť 10. septembra (TASR) - Rakúska krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) ocenila vyhlásenie maďarskej vlády premiéra Viktora Orbána, podľa ktorého ak Brusel prinúti Budapešť prijímať migrantov, potom ich maďarský kabinet bezplatne dopraví do Bruselu.



Na príslušný status predsedu FPÖ Herberta Kickla zverejnený v utorok na sociálnej sieti Facebook upozornil webový server mandiner.hu.



"Dobrá iniciatíva od Orbána. Mali by sa k nemu pridať ďalší. Ak chcú bruselskí byrokrati migrantov, nech si ich prijmú," napísal predseda FPÖ.



Server pripomenul, že maďarská vláda v migračnom spore s Bruselom predstavila autobusy, ktoré môže použiť na prevoz migrantov z Maďarska do Bruselu. Štátny tajomník ministerstva ľudských zdrojov Bence Rétvari nedávno povedal, že ak Európska únia prinúti Maďarsko prijať nelegálnych prisťahovalcov, maďarská vláda migrantov zadarmo dopraví do Bruselu.



V reakcii na túto správu starosta Bruselu Philippe Close poslal na sociálnej sieti X odkaz belgickému premiérovi i Budapešti. "Maďarská vláda, ktorá aktuálne predsedá Rade EÚ, sa nevyhýba provokáciám. Vyzývam Alexandra De Crooa, aby tieto autobusy na belgických hraniciach zastavil. Ako dlho budeme tolerovať provokácie z krajiny, ktorú podporujeme?" napísal Close.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)