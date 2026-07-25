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Rakúska ministerka je proti zrýchlenému prijatiu Ukrajiny do EÚ
Ministerka poukázala na povinnosť dôkladne zhodnotiť kapacity EÚ, pokiaľ ide o prijatie nových členov.
Autor TASR
Berlín 25. júla (TASR) – Rakúska ministerka pre európske záležitosti Claudia Bauerová sa vyslovila proti zrýchlenému vstupu Ukrajiny do Európskej Únie. V rozhovore pre nemecké nedeľňajšie noviny Welt am Sonntag kritizovala aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.
„Mám dojem, že ukrajinský prezident v posledných mesiacoch častejšie upútal pozornosť tým, že by Európskej únii chcel najradšej diktovať dátum vstupu,“ uviedla Bauerová v rozhovore. „Zrýchlený vstup na požiadanie – to samozrejme nie je možné,“ zdôraznila.
Ministerka poukázala na povinnosť dôkladne zhodnotiť kapacity EÚ, pokiaľ ide o prijatie nových členov. „Vstup Ukrajiny s 39 miliónmi obyvateľov a úplne odlišnou poľnohospodárskou štruktúrou by EÚ výrazne zmenil,“ povedala Bauerová. Varovala okrem toho pred vytvorením „dvojtriednej spoločnosti“ v dôsledku pristúpenia tejto krajiny. „Všetky kandidátske krajiny, teda aj Ukrajina, sa musia riadiť tými istými pravidlami a zaslúžiť si vstup vlastným úsilím.“
Európska únia začala prístupové rokovania s Ukrajinou v polovici júna. Prvá fáza rozhovorov sa zameriava na oblasti súdnictva, ochrany základných hodnôt a bezpečnosti. Na vstup do EÚ však musí Kyjev stále realizovať početné reformy, napríklad pri boji proti korupcii.
Zelenskyj tento rok napriek skeptickým postojom v členských štátoch EÚ vyzval na vstup svojej krajiny do Únie už v roku 2027. V Bruseli však mnohí predstavitelia EÚ nerátajú v prijatím Ukrajiny skôr ako v polovici budúceho desaťročia a určite nie pred koncom vojny rozpútanej Ruskom, konštatovala DPA.
Nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý považuje rýchlejší vstup Ukrajiny do EÚ za vylúčený, nedávno navrhol udeliť jej na prechodné obdobie osobitný štatút. Ten by krajine umožnil účasť napríklad na summitoch a ministerských zasadnutiach, no bez hlasovacieho práva.
„Mám dojem, že ukrajinský prezident v posledných mesiacoch častejšie upútal pozornosť tým, že by Európskej únii chcel najradšej diktovať dátum vstupu,“ uviedla Bauerová v rozhovore. „Zrýchlený vstup na požiadanie – to samozrejme nie je možné,“ zdôraznila.
Ministerka poukázala na povinnosť dôkladne zhodnotiť kapacity EÚ, pokiaľ ide o prijatie nových členov. „Vstup Ukrajiny s 39 miliónmi obyvateľov a úplne odlišnou poľnohospodárskou štruktúrou by EÚ výrazne zmenil,“ povedala Bauerová. Varovala okrem toho pred vytvorením „dvojtriednej spoločnosti“ v dôsledku pristúpenia tejto krajiny. „Všetky kandidátske krajiny, teda aj Ukrajina, sa musia riadiť tými istými pravidlami a zaslúžiť si vstup vlastným úsilím.“
Európska únia začala prístupové rokovania s Ukrajinou v polovici júna. Prvá fáza rozhovorov sa zameriava na oblasti súdnictva, ochrany základných hodnôt a bezpečnosti. Na vstup do EÚ však musí Kyjev stále realizovať početné reformy, napríklad pri boji proti korupcii.
Zelenskyj tento rok napriek skeptickým postojom v členských štátoch EÚ vyzval na vstup svojej krajiny do Únie už v roku 2027. V Bruseli však mnohí predstavitelia EÚ nerátajú v prijatím Ukrajiny skôr ako v polovici budúceho desaťročia a určite nie pred koncom vojny rozpútanej Ruskom, konštatovala DPA.
Nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý považuje rýchlejší vstup Ukrajiny do EÚ za vylúčený, nedávno navrhol udeliť jej na prechodné obdobie osobitný štatút. Ten by krajine umožnil účasť napríklad na summitoch a ministerských zasadnutiach, no bez hlasovacieho práva.