Rakúska ministerka: Maďarsko neslúži záujmom vlastných občanov
Autor TASR
Brusel 23. februára (TASR) - Rakúska ministerka zahraničných vecí Beate Meinl-Reisingerová v pondelok kritizovala avizované veto Maďarska voči 20. balíku protiruských sankcií. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
„Nerozumiem maďarskému postoju... Mier bude možný len vtedy, keď budú náklady pre Rusko také vysoké, že už nebude mať zmysel pokračovať v tejto vojne,“ povedala Meinl-Reisingerová novinárom pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci.
„(Maďarsko) v podstate robí Rusku službu. To nemôže byť v záujme Európy. Určite to nie je v záujme Rakúska. A keď sa pozriem na históriu a skúsenosti maďarského národa so Sovietmi, som presvedčená, že to nie je ani v záujme maďarského obyvateľstva,“ dodala.
Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v nedeľu na sociálnej sieti X oznámil, že jeho krajina bude na pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku. Dodal, že ho nepodporí, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.
Nový balík sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred viac než dvoma týždňami. Zameriava sa najmä na energetiku, finančné služby a obchod. Únia chce nový súbor reštriktívnych opatrení prijať do 24. februára - štvrtého výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine. Členské štáty sa však na ňom nedohodli ani na piatkovom rokovaní na úrovni veľvyslancov. Jeho prijatie si vyžaduje podporu všetkých 27 členských krajín.
Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.
