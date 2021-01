Rakúska ministerka odstúpila pre plagiátorstvo

Viedeň 9. januára (TASR) - Rakúska ministerka práce a rodiny Christine Aschbacherová v sobotu podala demisiu. Stalo sa tak po zverejnení podozrení z plagiátorstva, ktorého sa údajne dopustila pri písaní svojej diplomovej a dizertačnej práce. Informovala o tom agentúra DPA.



Politička vo svojom vyhlásení uviedla, svoje práce vždy písala podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, a dôverovala hodnoteniu renomovaných profesorov. Dodala, že odstupuje, aby chránila svoju rodinu pred "nepriateľstvom, politickou agitáciou a urážkami".



Kauza vypukla vo štvrtok, keď známy rakúsky odborník na plagiátorstvo Stefan Weber začal zverejňovať analýzy Aschbacherovej akademických prác v sérii blogov a rozhovorov.



Weber deklaroval, že Aschbacherová časť svojej diplomovej práce z ekonomickej vysokej školy vo Wiener Neustadte stiahla zo zdrojov, ktoré nie sú správne citované. Týka sa to aj záverov, ktoré mali byť sumarizáciou autorkinej vlastnej samostatnej práce.



Weber použil program na detekciu plagiátov aj v prípade Aschbacherovej dizertačnej práce o manažmente v inovatívnych podnikoch, ktorú odovzdala minulý rok na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Weber zistil, že viac ako pätina textu je plagiátom.



V tomto prípade kritici namietali aj to, že táto práca je obsahovo veľmi povrchná a napísaná kostrbatou nemčinou.



Po týchto odhaleniach opozícia v Rakúsku žiadala Aschbacherovej demisiu.



Pred vymenovaním do funkcie ministerky - vlani v januári - pracovala Aschbacherová ako konzultantka a asistentka vo vláde.