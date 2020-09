Rakúska ministerka v Budapešti zdôraznila význam právneho štátu

Budapešť 25. septembra (TASR) - Význam právneho štátu zdôraznila v piatok v Budapešti rakúska ministerka pre záležitosti EÚ Karoline Edtstadlerová, ktorá sa stretla so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom.



Podľa agentúry MTI Edtstadlerová povedala, že právny štát je pre jej krajinu základnou hodnotou, v súvislosti s ktorou nemožno robiť žiadne kompromisy.



Rakúska ministerka tiež ocenila, že Maďarsko je spoľahlivým partnerom Rakúska. "Je to priateľská krajina, ktorej spolupráca je veľmi dôležitá, a musí to tak zostať aj v budúcnosti," dodala.



Vyjadrila sa aj k návrhu nového migračného paktu Európskej komisie (EK), pričom konštatovala, že povinné rozdeľovanie migrantov evidentne nie je riešením problému nelegálneho prisťahovalectva a snahy o jeho presadzovanie zlyhali.



"Solidarita je dôležitá, avšak existuje aj jej iná forma, nielen prijímanie nelegálnych prisťahovalcov," podčiarkla.



Szijjártó pripomenul, že nový migračný pakt hodnotí jeho krajina veľmi negatívne. "Brusel sa nepoučil z chýb uplynulých rokov a nevzdal sa politiky podpory prisťahovalectva," povedal s poznámkou, že návrh EK je beznádejným pokusom nájsť pre migračné kvóty iné pomenovanie.



Migračný pakt hovorí o prerozdeľovaní migrantov, čo je podľa Szijjártóa pre Maďarsko neprijateľné. Zdôraznil, že ďalšie migračné vlny by predstavovali aj vážne zdravotné riziko. Maďarská vláda je preto stále presvedčená, že "migráciu treba zastaviť a nie ju riadiť". Szijjártó zdôraznil, že Maďarsko bude aj naďalej brániť nelegálnym migrantom vo vstupe na svoje územie.



Maďarsko si podľa Szijjártóa veľmi váži súčasnú rakúsku vládu, a aj keď existujú odlišné názory na niektoré otázky, nemožno dovoliť, aby komplikovali vzájomnú spoluprácu. V zásadných otázkach si však Maďarsko a Rakúsko rozumejú, napríklad v podpore rozšírenia EÚ o krajiny západného Balkánu či v odmietaní povinného rozdeľovania migrantov na základe kvót.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)