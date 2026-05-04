Pondelok 4. máj 2026
Rakúska nezamestnanosť sa v apríli medziročne zvýšila

Šanóny, ilustračné foto z 5.4.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Viedeň 4. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v Rakúsku v apríli medziročne stúpla na 7,5 % z úrovne 7,3 %. Celkový počet nezamestnaných ľudí v krajine sa v porovnaní s aprílom minulého roka zvýšil o 8516 na 320.316. Ukázali to údaje rakúskeho úradu práce (AMS), ktoré zverejnil v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti žien sa v Rakúsku v apríli medziročne zväčšila o 0,3 percentuálneho bodu na 7,4 %, pričom bez práce bolo 148.659 žien. Miera nezamestnanosti mužov sa nezmenila a zostala na úrovni 7,6 %. Bez práce v krajine minulý mesiac celkovo evidovali 171.657 mužov.

Celkovo bolo v krajine v apríli 3,958 milióna zamestnancov. Počet zamestnaných žien medziročne stúpol o 16.000 na úroveň 1,86 milióna. Počet zamestnaných mužov sa však v porovnaní s aprílom 2025 znížil o 7000 na 2,098 milióna.
