Rakúsky Hallstatt pre nápor turistov postavil bariéru proti foteniu

Viedeň 15. mája (TASR) - Rakúska obec Hallstatt, ktorá čelí enormnému náporu turistov, zriadila dočasnú drevenú zátarasu znemožňujúcu návštevníkom vyfotiť sa na vyhľadávanom mieste s pozadím jazera a malebnej alpskej panorámy. Cieľom tohto opatrenia je ochrániť miestnych obyvateľov pred hlukom a množstvom ľudí, ktorí sa na tomto mieste neraz tlačia, aby si spravili čo najlepšie fotky. TASR informuje na základe správ stanice ORF a agentúry AFP.



Minulý týždeň úrady okolo populárneho fotomiesta v Hallstatte postavili provizórnu drevenú zátarasu, ktoré sčasti zakrýva výhľad, uviedli v pondelok lokálne noviny Oberösterreichische Nachrichten. Stanica ORF však píše, že pravdepodobnosť, že tieto bariéry zostanú na mieste natrvalo, nie je príliš veľká.



Starosta obce so 750 obyvateľmi Alexander Scheutz pre spomenuté hornorakúske noviny uviedol, že pomôže jedine to, ak obľúbený "fotopoint" už viac nebude využívaný na tento účel. Preto sa obec rozhodla zatiaľ skúšobne obmedziť výhľad na tomto mieste. Väčšina miestnych obyvateľov sa však medzičasom vyslovila proti tomuto zámeru.



Rakúska obec Hallstatt, ležiaca pri Hallstattskom jazere, je považovaná za jednu z najvýznamnejších turistických atrakcií Rakúska a spoločne s oblasťami Dachstein a Soľná komora (Salzkammergut) je zaradená na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pred koronavírusovou pandémiou prichádzalo ročne do Hallstattu zhruba milión návštevníkov.