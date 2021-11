Rakúska polícia kontroluje dodržiavanie lockdownu pre neočkovaných

Viedeň 15. novembra (TASR) - Rakúska polícia bude dohliadať na dodržiavanie lockdownu pre obyvateľov nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19, ktorý v krajine platí od pondelka. Informovala o tom agentúra APA.



Príslušníci polície budú kontrolovať dodržiavanie pravidla 2G, podľa ktorého sa musia obyvatelia preukazovať potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Za nedodržanie tohto opatrenia hrozí pokuta až do výšky 1450 eur.



"Vychádzame z toho, že ľudia budú tieto opatrenia dodržiavať," povedal Reinhard Schnakl z Generálneho riaditeľstva pre verejnú bezpečnosť (GDföS).



Polícia podľa jeho slov v tejto súvislosti spolupracuje so zdravotníckymi úradmi. Spoločne rozhodujú aj o kontrolách v lokalitách s nízkou mierou zaočkovanosti.



Niekoľko stoviek osôb sa v nedeľu zhromaždilo pred sídlom úradu rakúskeho spolkového kancelára, aby vyjadrilo nespokojnosť so zavedením lockdownu pre nezaočkovaných. Podľa nápisov na transparentoch, ktoré mali pri sebe niektorí účastníci, išlo o demonštráciu odporcov očkovania, píše APA.



Rakúšania, ktorí nie sú zaočkovaní proti covidu, alebo za uplynulých 180 dní toto ochorenie neprekonali, smú svoj byt opustiť len za účelom nákupu nevyhnutných tovarov, keď pôjdu do práce, školy, na univerzitu či k lekárovi. Medzi ďalšie dôvody umožňujúce pohyb neočkovaných mimo bydliska patria telesný alebo psychický oddych či "uspokojenie základných náboženských potrieb".



Povolené bude takisto odísť z domu v prípade, že sa ľudia pôjdu dať zaočkovať. Výnimku zo zákazu vychádzania majú deti do 12 rokov či tehotné ženy.



Opatrenia začali platiť v pondelok a uplatňovať by sa mali zatiaľ desať dní. Jednotlivé rakúske spolkové krajiny budú môcť zaviesť ešte aj prísnejšie pravidlá.