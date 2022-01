V Rakúsku začnú prísne kontrolovať pandemické pravidlá v obchodoch

Viedeň 10. januára (TASR) - Rakúska polícia od utorka sprísni kontroly dodržiavania protipandemických pravidiel v obchodoch: bude sa zisťovať, či zákazníci majú požadované potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Ako uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii minister vnútra Gerhard Karner, pôjde o "prísnu akciu voči všetkým nepoučiteľným", ktorí "sa neriadia nevyhnutnými opatreniami". Informovala o tom agentúra APA.



Kontroly covidpasov budú v obchodoch prebiehať pri vstupe, respektíve najneskôr pri pokladni. Zástupca riaditeľa úradu kriminálnej polície Manuel Scherscher uviedol, že zhruba 81.000 prevádzok naprieč celým Rakúskom dostane videonávody s radami, ako správne postupovať pri kontrolách.



Predajcom majú tiež pomôcť zvládnuť aj prípadných agresívnych zákazníkov. Výnimku z kontrol budú mať prevádzky s nevyhnutným tovarom, akými sú napríklad supermarkety.



Kontroly sa budú týkať predajní, ktoré dosiaľ povinnosť kontrolovať pravidlo 2G (vstup len pre očkovaných alebo po prekonaní covidu) nebrali vážne. Budú sa sústreďovať najmä na osoby, ktoré majú povolený vstup len do obchodov so základným tovarom.



Hovorkyňa združenia majiteľov obchodov uviedla, že je rada, že tvrdšie opatrenia rakúskej vlády zabránili ďalšiemu lockdownu.



Od utorka bude v Rakúsku povinné aj nosenie respirátorov FFP2 vo vonkajších priestoroch tam, kde nie je možné zachovať dostatočný odstup.



Agentúra DPA pripomína, že na neočkovaných obyvateľov Rakúska sa od 16. novembra minulého roku vzťahuje lockdown. Ako priblížil minister Karner, policajné jednotky zaevidovali spomedzi 1,6 milióna vykonaných kontrol vyše 12.000 porušení opatrení. Dodal, že na hraniciach Rakúska vykonali od 20. decembra celkovo 1,3 milióna kontrol, pričom 5100 ľuďom nepovolili vstup do krajiny.



V Rakúsku hlásili zdravotnícke úrady v pondelok takmer 11.000 nových prípadov nákazy koronavírusom a sedem úmrtí. Za 24 hodín pribudlo 10.804 infikovaných - podobné pondelkové čísla v krajine zaznamenali naposledy v polovici a na konci novembra. Stúpol tiež počet covidových pacientov v nemocniciach - momentálne je hospitalizovaných 935 osôb (nárast o 24 oproti nedele) a 264 z nich je na jednotkách intenzívnej starostlivosti.