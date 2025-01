Rakúska polícia zadržala realitného magnáta Reného Benka

Viedeň 23. januára (TASR) - Rakúske protikorupčné orgány vo štvrtok zadržali Reného Benka, zakladateľa zbankrotovanej investičnej spoločnosti Signa. Je obvinený z pokusu o utajenie svojich majetkových pomerov. TASR o tom informuje podľa televízie Deutche Welle a agentúry AFP.



Kedysi jeden z najbohatších Rakúšanov založil Signu v roku 2000. Spoločnosť sa zaoberá investíciami do realít a maloobchodom. DO jej portfólia patrí newyorský mrakodrap Chrysler Building alebo reťazec obchodných domov Galeria.



Signa sa však postupne dostala do finančných problémov a pred dvoma rokmi zbankrotovala pre zvýšenie úrokových sadzieb, nárast cien energií a stavebných nákladov. Následne vstúpila do konkurzného konania. Jej dlhy dosiahli 2,4 miliardy eur.



Majiteľ Signy Benko sa preto podľa prokuratúry "pokúsil utajiť svoj majetok" a uložil ho do súkromnej nadácie so zámerom ochrániť ho pred veriteľmi. Takýmto spôsobom sa pokúsil zatajiť aj veľmi drahé predmety ako zbrane, či hodinky.



Zadržaného podnikateľa vyšetrujú aj pre podozrenie z podvodu v súvislosti so štátnymi dotáciami na podporu podnikania počas pandémie ochorenia Covid-19. Poberal ich na luxusnú chatu Chalet N v rakúskom lyžiarskom stredisku Lech am Arlberg.