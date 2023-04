Rakúska polícia zadržala za necelý rok 700 prevádzačov

Viedeň 13. apríla (TASR) - Rakúska polícia zadržala od mája 2022 do marca tohto roku 700 prevádzačov nelegálnych migrantov. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii oznámil minister vnútra Gerhard Karner. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Rakúsko už dva mesiace po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zorganizovalo "Aktion scharf" (Ostrú akciu) na dolapenie prevádzačov, priblížil Karner. Mnohí podľa jeho slov chceli zneužiť situáciu, keď bola Európa otvorená. Je nutné "chrániť tých, čo potrebujú pomoc a zakročiť voči tým, čo zneužívajú systém".



Medzi zatknutými je napríklad 28-ročný Rumun, ktorý v rámci organizovanej skupiny do Rakúska za niekoľko rokov nelegálne dopravil približne 6000 osôb, čo mu vynieslo 152 miliónov eur.



Karner pripomenul zavedenie kontrol na hraniciach so Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom. Kontroly na hraniciach so SR vykonávalo Rakúsko od vlaňajšieho septembra do 6. februára, keď ich zaviedlo aj Česko. Rakúsko chce predĺžiť hraničné kontroly s Maďarskom a Slovinskom o ďalších šesť mesiacov, súčasné kontroly by sa inak mali skončiť 11. mája.



Franz Ruf, šéf rakúskeho Generálneho riaditeľstva pre verejnú bezpečnosť (GDföS), doplnil, že v súčasnosti je 130 rakúskych policajtov nasadených na hraniciach Maďarska so Srbskom a Severného Macedónska s Gréckom. V rámci operácie Fox 30 rakúskych policajtov pracuje na území Maďarska. Skontrolovali tam takmer 30.000 ľudí a zatkli 149 prevádzačov, dodal.



Od mája 2022 do marca 2023 bolo podľa Karnera vykonaných vyše 110.000 policajných zásahov na území Rakúska a iných krajín, z toho 75.000 v pohraničnej spolkovej krajine Burgenland.