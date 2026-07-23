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Rakúska polícia zakázala demonštráciu hnutia identitárov vo Viedni
Napriek zákazu demonštrácie identitárov bude v sobotu v centre Viedne nasadený zvýšený počet policajtov.
Autor TASR
Viedeň 23. júla (TASR) — Rakúska polícia zakázala demonštráciu Identitárneho hnutia, úradmi charakterizovaného ako pravicovo extrémistické, ktorá sa mala konať v sobotu v centre Viedne. Dôvodom tohto rozhodnutia je skutočnosť, že na rovnakej trase bola už skôr nahlásená protidemonštrácia. Oznámilo to vo štvrtok policajné riaditeľstvo vo Viedni. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru APA.
Ako uviedol hovorca polície Markus Dittrich, rokovania s organizátormi z Identitárneho hnutia prebehli, no tí trvali na pôvodnej trase.
Rakúska legislatíva stanovuje, že v ochrannom perimetri riadne oznámenej demonštrácie sa nesmie súbežne konať iné zhromaždenie, aby bol zabezpečený nerušený výkon ústavou zaručeného práva na zhromažďovanie sa.
Identitári však už vopred naznačili, že s možným zákazom počítajú, keďže na svojich platformách odporúčali, aby ich prívrženci do Viedne necestovali.
Demonštrácie identitárov sa opakovane stávajú miestom stretnutia európskych pravicových extrémistov a neonacistov, pričom v minulosti sa počas ich konania opakovane vyskytli násilnosti.
Napriek zákazu demonštrácie identitárov bude v sobotu v centre Viedne nasadený zvýšený počet policajtov.
Hnutie identitárov je paneurópske ideologické hnutie, ktoré vzniklo na začiatku 21. storočia vo Francúzsku a rozšírilo sa do viacerých európskych krajín vrátane Nemecka a Rakúska. Kľúčovým konceptom hnutia je etnopluralizmus. Rôzne etniká a kultúry majú podľa identitárov právo na existenciu, ale musia žiť striktne oddelené vo svojich pôvodných geografických oblastiach. Identitári odmietajú multikulturalizmus.
Tiež sú prívržencami konšpiračnej teórie „veľkej výmeny“ (Great Replacement), podľa ktorej sú pôvodní obyvatelia Európy za pomoci politických elít zámerne nahradzovaní migrantmi z mimoeurópskych krajín (najmä moslimami). Žiadajú aj masový, nútený alebo stimulovaný návrat prisťahovalcov a ich potomkov do krajín ich pôvodu, a to aj tých, ktorí už majú občianstvo európskych štátov.
Ako uviedol hovorca polície Markus Dittrich, rokovania s organizátormi z Identitárneho hnutia prebehli, no tí trvali na pôvodnej trase.
Rakúska legislatíva stanovuje, že v ochrannom perimetri riadne oznámenej demonštrácie sa nesmie súbežne konať iné zhromaždenie, aby bol zabezpečený nerušený výkon ústavou zaručeného práva na zhromažďovanie sa.
Identitári však už vopred naznačili, že s možným zákazom počítajú, keďže na svojich platformách odporúčali, aby ich prívrženci do Viedne necestovali.
Demonštrácie identitárov sa opakovane stávajú miestom stretnutia európskych pravicových extrémistov a neonacistov, pričom v minulosti sa počas ich konania opakovane vyskytli násilnosti.
Napriek zákazu demonštrácie identitárov bude v sobotu v centre Viedne nasadený zvýšený počet policajtov.
Hnutie identitárov je paneurópske ideologické hnutie, ktoré vzniklo na začiatku 21. storočia vo Francúzsku a rozšírilo sa do viacerých európskych krajín vrátane Nemecka a Rakúska. Kľúčovým konceptom hnutia je etnopluralizmus. Rôzne etniká a kultúry majú podľa identitárov právo na existenciu, ale musia žiť striktne oddelené vo svojich pôvodných geografických oblastiach. Identitári odmietajú multikulturalizmus.
Tiež sú prívržencami konšpiračnej teórie „veľkej výmeny“ (Great Replacement), podľa ktorej sú pôvodní obyvatelia Európy za pomoci politických elít zámerne nahradzovaní migrantmi z mimoeurópskych krajín (najmä moslimami). Žiadajú aj masový, nútený alebo stimulovaný návrat prisťahovalcov a ich potomkov do krajín ich pôvodu, a to aj tých, ktorí už majú občianstvo európskych štátov.