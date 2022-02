Rakúska polícia zakázala protestný konvoj odporcov opatrení vo Viedni

Viedeň 11. februára (TASR) - Rakúska polícia vo štvrtok zakázala konanie protestnej akcie proti pandemickým obmedzeniam nazvanej "Konvoj slobody", ktorý sa mal po vzore blokád kamionistov v Kanade v piatok uskutočniť aj vo Viedni. Zdôvodnila to okrem iného tým, že protestujúci chceli zastaviť premávku na hlavných dopravných tepnách. Informovali o tom rakúske médiá s odvolaním sa na vyhlásenie polície na Twitteri.



Organizátori akcie vo Viedni predtým uviedli, že chceli obmedziť dopravu vytvorením dvoch kolón z 2500 až 3000 automobilov, ktoré mali vyrážať z letiska Schwechat a z námestia Praterstern smerom do centra rakúskej metropoly.



Polícia na sociálnej sieti Twitter poznamenala, že protestujúci by spôsobili "neprijateľné" množstvo emisií a hluku v neďalekej navštevovanej rekreačnej oblasti. Polícia vysvetlila, že pred záujmom usporiadateľa protestu prisúdila väčšiu váhu ochrane zdravia a verejného blaha.



Hovorca krajinskej polície vo Viedni Daniel Fürst pre denník Kurier potvrdil, že zakázané bolo i zhromaždenie na námestí Heldenplatz, kde sa po skončení "Konvoja slobody" malo zísť okolo 10.000 ľudí.



Podobné demonštrácie zakázali i v Paríži či Bruseli.



Protestná akcia v kanadskom hlavnom meste Ottawa sa začala koncom januára príchodom stoviek kamiónov. Tento tzv. Konvoj slobody (Freedom Convoy) a jeho stúpenci sa "utáborili" neďaleko kanadského parlamentu a vyhlasujú, že budú protestovať, pokým nebudú pandemické obmedzenia zrušené. Kanadská polícia vo štvrtok po prvý raz, odkedy tieto protesty pred troma týždňami vypukli, pohrozila, že voči nim zasiahne. Protesty podnietila požiadavka kanadských úradov týkajúca sa očkovania kamionistov vracajúcich sa z USA.