Rakúska populistická strana FPÖ čelí obvineniam zo zneužitia moci

Viedeň 11. apríla (TASR) - O niekoľko mesiacov sa budú v Rakúsku konať parlamentné voľby. Podľa predvolebných prieskumov jasne vedie pravicovo-orientovaná Slobodná strana Rakúska (FPÖ), podľa politológa je však po prvý raz za uplynulé mesiace možné, že v dôsledku škandálu s údajnou špionážou utrpí isté straty, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Podľa politického poradcu Thomasa Hofera prebieha v Rakúsku verejná debata ohľadom údajnej špionáže v prospech Ruska. Podozrivým je bývalý pracovník tajnej služby a jeho napojenie na pravicových populistov z FPÖ môže ich ambíciami do značnej miery otriasť. "Téma má potenciál, ak ďalšie vyšetrovanie prehĺbi podozrenie na vyzradenie štátneho tajomstva," dodal.



Bývalý zamestnanec rakúskeho Spolkového úradu na ochranu ústavy a boja proti terorizmu (BVT) je podozrivý z toho, že v stovkách prípadov posunul Moskve dôverné osobné údaje. Dialo sa to počas úradovania bývalého ministra vnútra za FPÖ Herberta Kickla, ktorý dnes tejto strane predsedá.



Hofer sa vyjadril, že ministerstvo vnútra a vtedajší úrad BVT sú už dvadsať rokov v rukách konzervatívcov z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), avšak nové obvinenia zapadajú do zdanlivej predstavy, že strana FPÖ je politicky napojená na Moskvu, a že to tak bolo aj pred vpádom Rusov na Ukrajinu.



"Aj keď nehrozí žiadna veľká strata voličov, ale ak budú ostatné strany hovoriť o bezpečnostnom riziku, mohlo by to Kickla dobehnúť počas koaličných vyjednávaní," poznamenal Hofer.



Rakúsky prezident Alexander van der Bellen už navyše viackrát naznačil, že nemusí zostavením vlády automaticky poveriť predsedu strany s najväčším počtom hlasov.



Strana FPÖ začína spochybňovať význam zmluvy o priateľstve, ktorú v roku 2016 uzatvorila so stranou ruského prezidenta Vladimira Putina Jednotné Rusko. To je v každom prípade znak defenzívy, dodáva politológ.



Bývalý stranícky šéf FPÖ Norbert Hofer v stredu vysvetlil, že ani jedna zo strán nikdy túto zmluvu nepriviedla k životu. Na podčiarknutie jej bezvýznamnosti dodal, že ju už ani nevedia nájsť, cituje DPA.



Vo štvrtok bude vyšetrovací výbor v parlamente vypočúvať šéfa FPÖ Kickla ohľadom údajného zneužitia moci.