Rakúska prokuratúra vyšetruje v súvislosti s nákazou v Ischgle 4 osoby

Innsbruck 30. septembra (TASR) - Štyri osoby vyšetruje štátna prokuratúra v rakúskom meste Innsbruck v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom v lyžiarskom stredisku Ischgl. Uviedol to pre agentúru APA hovorca prokuratúry Hansjörg Mayr, ktorý tak potvrdil stredajšiu správu zverejnenú stanicou ORF Tirol.



ORF Tirol informovala, že medzi osobami, voči ktorým je vedené vyšetrovanie, sú starosta Ischglu Werner Kurz, hajtman okresu Landeck Markus Maass, ako aj dvaja spolupracovníci úradu tamojšieho hajtmana. Prokuratúra však konkrétne mená obvinených osôb nepotvrdila.



Štvoricu osôb prokuratúra vyšetruje pre podozrenia z úmyselného či nedbanlivého ohrozenia ľudí prenosnými chorobami, uviedol pre ORF Tirol zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.



Prokuratúra uviedla, že po prezretí viac ako 10.000 strán dôkazových materiálov spresnila svoje vyšetrovanie a podrobnejšie preskúma to, akým spôsobom sa presadzovali niektoré nariadenia v rezortoch Ischgl a Paznauntal.



Týkať sa to bude najmä rozhodnutí o zavedení cestovných obmedzení, ktoré viedli k náhlemu odjazdu stoviek dovolenkárov, či karantény v Paznauntale. Existujú totiž rozličné verzie o tom, kedy tieto predpisy vstúpili do platnosti.



Stredisko Ischgl v spolkovej krajine Tirolsko na západe Rakúska zavrelo svoje brány až 13. marca. Britské či iné európske médiá pritom už v januári a vo februári informovali o prvých prípadov ľudí infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2 v Tirolsku.



Miestne úrady čelia kritike za to, že na výskyt nákazy zareagovali príliš neskoro a nezaviedli dostatočné opatrenia.



Viac ako 1000 ľudí z viacerých krajín splnomocnilo rakúske združenie na ochranu práv spotrebiteľov (VSV), aby v ich mene podniklo právne kroky. Celkovo sa k VSV pridalo viac ako 6000 dovolenkárov zo 45 krajín a asi 80 percent z nich malo pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2.



Z výsledkov štúdie na protilátky na nový koronavírus, ktorú zrealizovala lekárska univerzita v Innsbrucku, vyplýva, že 42,4 percenta obyvateľov Ischglu už túto nákazu prekonalo, uvádza denník Kurier.