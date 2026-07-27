< sekcia Zahraničie
Rakúska vláda chce predĺžiť povinnú vojenskú službu na deväť mesiacov
Rakúsko je obklopené ôsmimi krajinami, pričom šesť z nich sú členmi NATO.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Viedeň 27. júla (TASR) - Rakúska vláda v pondelok oznámila zámer predĺžiť povinnú vojenskú službu z doterajších šiestich na deväť mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Koalícia zložená z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a strany NEOS teraz plánuje rokovať s opozičnými Zelenými a Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Na prijatie zmeny je totiž potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Vláda dúfa, že opatrenie začne platiť od 1. januára 2027.
Navrhovaná novela počíta s tým, že k základnej vojenskej službe pribudnú tri mesiace povinného výcviku v zálohe. Súčasná civilná služba, ktorá trvá deväť mesiacov, sa spočiatku meniť nebude. Od roku 2027 by si ju však záujemcovia mohli dobrovoľne predĺžiť o dva mesiace. Ak by sa nepodarilo naplniť stanovené náborové ciele, civilná služba by sa od roku 2028 mohla predĺžiť povinne.
Rakúski chlapci a muži majú v súčasnosti zvyčajne okolo 18. roku života možnosť vybrať si medzi absolvovaním šesťmesačnej základnej vojenskej služby a deväťmesačnou civilnou službou. V rámci nej pracujú najmä v inštitúciách, ako sú záchranné služby či domovy pre seniorov.
Vláda týmto krokom v zásade nasleduje odporúčania expertnej komisie. Dôvodom je podľa nej zásadná zmena bezpečnostnej situácie v Európe po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Rakúsko je obklopené ôsmimi krajinami, pričom šesť z nich sú členmi NATO. Aliancia združuje okrem iných jeho susedov Nemecko, Česko, Taliansko, Slovinsko, Slovensko a Maďarsko. Rakúsko však zostáva vojensky neutrálne a členom NATO nie je.
Koalícia zložená z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a strany NEOS teraz plánuje rokovať s opozičnými Zelenými a Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Na prijatie zmeny je totiž potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Vláda dúfa, že opatrenie začne platiť od 1. januára 2027.
Navrhovaná novela počíta s tým, že k základnej vojenskej službe pribudnú tri mesiace povinného výcviku v zálohe. Súčasná civilná služba, ktorá trvá deväť mesiacov, sa spočiatku meniť nebude. Od roku 2027 by si ju však záujemcovia mohli dobrovoľne predĺžiť o dva mesiace. Ak by sa nepodarilo naplniť stanovené náborové ciele, civilná služba by sa od roku 2028 mohla predĺžiť povinne.
Rakúski chlapci a muži majú v súčasnosti zvyčajne okolo 18. roku života možnosť vybrať si medzi absolvovaním šesťmesačnej základnej vojenskej služby a deväťmesačnou civilnou službou. V rámci nej pracujú najmä v inštitúciách, ako sú záchranné služby či domovy pre seniorov.
Vláda týmto krokom v zásade nasleduje odporúčania expertnej komisie. Dôvodom je podľa nej zásadná zmena bezpečnostnej situácie v Európe po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Rakúsko je obklopené ôsmimi krajinami, pričom šesť z nich sú členmi NATO. Aliancia združuje okrem iných jeho susedov Nemecko, Česko, Taliansko, Slovinsko, Slovensko a Maďarsko. Rakúsko však zostáva vojensky neutrálne a členom NATO nie je.