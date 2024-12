Rakúska vláda ponúka Sýrčanom 1000 eur ako príspevok na návrat domov

Viedeň 13. decembra (TASR) - Rakúska vláda v piatok oznámila, že sýrskym utečencom ponúka 1000 eur na to, aby sa vrátili do svojej vlasti, kde uplynulú nedeľu došlo k zvrhnutiu dlhoročného prezidenta Bašára Asada. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Rakúsko podporí Sýrčanov, ktorí sa chcú vrátiť do svojej vlasti, návratovým príspevkom vo výške 1000 eur. Táto krajina teraz potrebuje svojich občanov, aby sa mohla pozviechať," napísal po anglicky rakúsky kancelár Karl Nehammer na sociálnej sieti X.



Bezprostredne nie je zrejmé, koľko Sýrčanov by mohlo túto ponuku využiť. Rakúske aerolínie Austrian Airlines pred časom pozastavili lety na Blízky východ z dôvodu nepriaznivej bezpečnostnej situácie a uvedený príspevok by tak Sýrčanom zrejme plne nepokryl ani náklady na cestu domov.



Reuters uvádza, že jednosmerná letenka tureckých aerolínií Turkish Airlines z Viedne do Bejrútu, odkiaľ zvyknú ľudia smerujúci do Damasku pokračovať v ceste pozemnou dopravou, vyjde najbližší mesiac na prinajmenšom 1066,10 eur.



Konzervatívny rakúsky kancelár Nehammer na zmeny v Sýrii zareagoval rýchlo; už v pondelok nariadil ministerstvu vnútra, aby pozastavilo aktuálne vybavovanie žiadostí Sýrčanov o azyl a preskúmalo aj všetky doteraz udelené azyly. Udeľovanie azylov Sýrčanom pozastavila už vyše desiatka európskych krajín.



Deportovať Sýrčanov proti ich vôli však nie je možné, kým nebude situácia v Sýrii jasnejšia. Rakúska vláda zatiaľ avizovala, že sa zameria na dobrovoľné návraty.



Sýrčania sú v Rakúsku vôbec najväčšou skupinou žiadateľov o azyl, pričom Nehammer je v tejto otázke, podobne ako mnohí európski konzervatívni lídri, pod tlakom vplyvnej krajnej pravice.



Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) zvíťazila aj v septembrových parlamentných voľbách, vládu s ňu však nechcela vytvoriť žiadna strana. Nehammer tak aktuálne o zostavení novej koalície rokuje v mene svojich ľudovcov (ÖVP), ktorí vo voľbách skončili druhí, s tretími sociálnymi demokratmi (SPÖ) a štvrtou liberálnou stranou NEOS.