Rakúska vláda schválila nasadenie armády v boji proti koronavírusu

Viedeň 18. marca (TASR) - Rakúska vláda schválila v stredu avizované opatrenia v rámci boja proti novému koronavírusu, ktoré sa týkajú príslušníkov armády a občanov vykonávajúcich civilnú službu. Ich súčasťou je predĺženie základnej vojenskej služby pre súčasných brancov, ako aj predĺženie civilnej služby a čiastočná mobilizácia záložnej zložky známej ako milícia, informovala tlačová agentúra APA.



Ministerstvo vnútra požiadalo o pomocné nasadenie armády, ktorá má poskytnúť najviac 3200 vojakov. Tí majú v prvom rade prevziať stráženie veľvyslanectiev a dôležitých prvkov infraštruktúry, aby odľahčili políciu. Nasadenie armády je predbežne plánované na tri mesiace.



Zvýšená potreba vojakov má byť spočiatku zabezpečená tým, že 2000 brancov, ktorí by v závere marca ukončili základnú vojenskú službu, bude slúžiť ďalšie dva mesiace. Od mája ich majú vystriedať povolaní príslušníci milície.



Armáda má poskytovať podporu aj ministerstvu zahraničných vecí, a to pri presunoch rakúskych občanov zo zahraničia.



Občania vykonávajúci civilnú službu majú predovšetkým zmierňovať nedostatok personálu v sociálnych službách a zdravotníctve. Tých, čo už civilnú službu absolvovali, vláda vyzýva, aby sa prihlásili dobrovoľne, v prípade zvýšenej potreby však môžu byť do mimoriadnej služby povolaní. Občania vykonávajúci túto službu v súčasnosti ju budú mať predĺženú a môžu ich presunúť na miesta, kde sú naliehavejšie potrební.