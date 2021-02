Rakúska vláda vyzýva necestovať do Tirolska

Innsbruck 8. februára (TASR) - Rakúska vláda vydala v pondelok varovanie pred cestovaním do spolkovej krajiny Tirolsko. Dôvodom je zhoršená pandemická situácia súvisiaca s rozšírením tzv. juhoafrického variantu koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra APA.



Vláda občanov vyzvala, aby do Tirolska necestovali, ak to nie je nevyhnutné. Tí, ktorí tam boli v posledných dvoch týždňoch, majú absolvovať test na prítomnosť nového koronavírusu. Ľudí, ktorí plánujú z Tirolska vycestovať do inej spolkovej krajiny, vláda "naliehavo vyzýva", aby sa bezprostredne pred cestou podrobili testu na koronavírus.



Podľa kancelára Sebastiana Kurza je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa zabránilo šíreniu variantov koronavírusu. Pred nákazlivejšími formami vírusu opätovne varoval aj rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober: "Nové mutácie koronavírusu sú pre nás veľkou výzvou a preto sú teraz nutné rozsiahle opatrenia". Spoločným cieľom je podľa neho "zaistiť ochranu zdravia obyvateľstva a zastaviť ďalšie šírenie vírusu".



V piatok ohlásil Anschober akčný plán pre Tirolsko, ktorí tamojších obyvateľov vyzýva, aby obmedzili mobilitu a zavádza povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na lanovkách v lyžiarskych strediskách či plošné PCR testovanie v regiónoch s vysokou sedemdňovou incidenciou.



Celkovo zaznamenali v Tirolsku 165 potvrdených prípadov tejto koronavírusovej mutácie a v 230 ďalších prípadoch existuje podozrenie, že ide tiež o spomínaný nebezpečnejší variant. Molekulárny biológ Ulrich Elling, ktorý sa podieľa na sekvenovaní vzoriek, predpokladá, že v 90 percentách podozrivých prípadov sa tento variant skutočne potvrdí.



Stanica ORF poukazuje na to, že samotné Tirolsko udáva, že má situáciu pod kontrolou a hlási len osem aktívnych prípadov nákazy juhoafrickým variantom B.1.351. Genetik Andreas Bergthaler však tento údaj považuje za zavádzajúci a tvrdí, že metóda sekvenovania nie je určená na vyhľadávanie aktívnych prípadov nákazy.