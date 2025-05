Rakúske FPÖ žiada o prešetrenie údajného zneužívania moci cez pandémie

Viedeň 21. mája (TASR) - Slobodná strana Rakúska (FPÖ) v stredu požiadala o parlamentné prešetrenie údajného zneužitia právomocí konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) počas jej spoločnej vlády so stranou Zelených od roku 2020 do súčasnosti. Žiadosť musí potvrdiť ešte príslušný parlamentný výbor, píše TASR podľa správ agentúry DPA a portálu Vienna.at.



FPÖ podozrieva vtedajšiu vládu zo zavádzania nevhodných opatrení a sledovania ľudí počas pandémie covidu a zo zapojenia vlády do smrti bývalého zamestnanca ministerstva spravodlivosti. V prípade schválenia v parlamentnom výbore by sa prešetrovanie mohlo začať na jeseň 2025.



Generálny tajomník FPÖ Christian Hafenecker tvrdí, že vláda počas pandémie „zneužívala štátnu moc proti vlastným občanom“ prostredníctvom polície, represií pripomínajúcich „autoritárske režimy“ a zastrašovania kritických Rakúšanov.



Poslanci by mali podľa Hafeneckera preskúmať aj vyšetrovanie smrti vplyvného predstaviteľa ministerstva spravodlivosti Christiana Pilnaceka. Jeho mŕtve telo sa našlo na brehu Dunaja v októbri 2023 a polícia prípad označila za samovraždu. Niektorí politici FPÖ priebeh vyšetrovania spochybnili a tvrdia, že ho ovplyvnila vládna ÖVP. Pilnacek totiž údajne krátko pred smrťou požiadal o stretnutie s lídrom krajne pravicovej FPÖ Herbertom Kicklom. Hovorca ÖVP podozrenia označil za „divoké fámy“.



Najväčšia opozičná strana FPÖ dlhodobo obviňuje vládnu ÖVP z budovania siete, prostredníctvom ktorej táto konzervatívna strana údajne ovplyvňuje činnosť súdnictva. Podľa ÖVP je kauza bezpredmetná a Kickl potreboval vytvoriť „toxickú politickú debatu“, aby zakryl svoj neúspech v rokovaniach o zostavení vlády.