Rakúske hotely opäť otvárajú, ich vyťaženosť je uspokojivá

Viedeň 30. mája (TASR) - Rakúske hotely sú od piatka 29. mája po vyše dvoch mesiacoch opäť otvorené. "Vyťaženie sa pohybuje od veľmi nízkeho až po úplné. Máme extrémne rozdiely," povedal pre agentúru APA hovorca rakúskeho hotelierskeho združenia ÖHV Martin Stanits.



Hotely, penzióny, kempingy a chatky, lanovky, vleky a lyžiarske výlety sú opäť v prevádzke. Mnohí Rakúšania využili predĺžený víkend (1. júna je štátny sviatok, pozn. red.) na krátku dovolenku. Najvyššie vyťaženie majú najmä zariadenia, ktoré sú niečím výnimočné, napríklad jedinečnou kuchyňou či polohou, alebo ponukou wellness, športových a kultúrnych podujatí. Záujem o vidiek je pritom vyšší než o mestá, no ešte stále budú chýbať zahraniční turisti.



Riaditeľka odboru hotelierstva v rámci Hospodárskej komory (WKÖ) Susanne Kraus-Winklerová je pre nadchádzajúce dni "opatrne optimistická". Niektoré zariadenia sú pre predĺžený víkend veľmi dobre vyťažené, iné dúfajú, že dosiahnu 50 % letnej úrovne. Dobre sa mohlo dariť najmä tematickým hotelom a hotelom, ktoré ponúkajú zaujímavé výlety. Vynútená prestávka v dôsledku šírenia koronavírusu mnohé turistické zariadenia dostala do ťažkej situácie. "Všetci sú šťastní, že zas môžu otvoriť," hovorí Kraus-Winklerová. Pre iné firmy to bude ešte ťažké, nakoľko chýbajú skupiny, návštevníci seminárov a zahraniční turisti.



Hotely a penzióny sa dobre pripravili z hľadiska bezpečnostných opatrení, ÖHV a WKÖ intenzívne upozorňovali na nové pravidlá pre hygienu a odstupy medzi ľuďmi. Okrem toho sú naplánované pravidelné testy zhruba 65.000 zamestnancov v turistickom ruchu. Ich ubytovanie pracujúcich nepovažujú zástupcovia branže za rizikové, nakoľko zväčša sú v jednoposteľových izbách.