Rakúske alpské ľadovce sa topia extrémnou rýchlosťou

Viedeň 6. júla (TASR) – Alpské ľadovce v Rakúsku zaznamenali v roku 2022 rekordný medziročný úbytok. Spôsobilo ho extrémne málo snehu v zime, vysoké letné teploty a saharský piesok priviaty vetrom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Odborníci varujú, že rakúske ľadovce sa úplne roztopia najneskôr v roku 2075. Aktualizované klimatické údaje však naznačujú zrýchľovanie otepľovania a zmeny klímy, s veľkou pravdepodobnosťou preto zmiznú ešte skôr. Aj napriek vysokej nadmorskej výške sa totiž teploty vzduchu v Alpách pri západe slnka teraz pohybujú nad 20 stupňami Celzia.



Výrazný úbytok ľadovcov zaregistrovali aj turisti, ktorí do hôr prichádzajú s dlhším odstupom času. Ľadovec Pasterze v minulosti siahal výrazne nižšie do údolia, teraz meria len asi osem kilometrov.



Na prelome milénia siahalo ľadové pole "až úplne tam hore, stačilo sa kúsok zviezť lanovkou a vystúpili ste priamo na Pasterze. Teraz je (ľadovec) o 100 – 150 metrov ďalej," uvádza Herbert Hoegl. Spolu s manželkou sa na Grossglocknerskú vysokohorskú cestu (Großglockner Hochalpenstrasse) vrátili približne po dvoch desaťročiach.



Großglockner Hochalpenstrasse každoročne navštívi asi jeden milión turistov. Najvyššie položená spevnená priesmyková cesta v Rakúsku je otvorená od mája do októbra, po zvyšok roka je neprejazdná pre veľké množstvo snehu. Rekord je 21 metrov v roku 1953. Úrady sa na ňu v lete snažia prilákať najmä cyklistov, motorkárov a elektromobily. V porovnaní s bežnými autami platia nižšie mýto. Niekoľkokrát sa tu konali aj cyklistické preteky Giro d'Italia.



Cesta kopíruje starú obchodnú trasu z čias Keltov a Rimanov a spája mesto Bruck v spolkovej krajine Salzbursko s mestom Heiligenblut v Korutánsku. Nad ňou sa týči 3798 metrov vysoký Grossglockner. V rokoch 1930 až 1935 dala jej výstavba počas Veľkej hospodárskej krízy prácu približne 3000 nezamestnaným mužom. Od svojho dokončenia slúžila pre automobilky aj ako miesto na testovanie bŕzd a motorov.