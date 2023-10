Rakúske lietadlo na evakuáciu z Izraela malo poruchu, našli náhradu

Viedeň 12. októbra (TASR) - Lietadlo rakúskej armády určené na evakuáciu občanov krajiny z Izraela malo v stredu poruchu a nemohlo odletieť. Rakúske ministerstvo zahraničných vecí zabezpečilo náhradný komerčný let. TASR správu prevzala z agentúr APA a Reuters.



Pri štarte lietadla typu C-130 Hercules zaznamenali v priestore pre pasažierov dym, uviedol hovorca rakúskeho rezortu obrany Michael Bauer pre rakúske médiá. Posádke lietadla poskytli ošetrenie a technici začali pracovať na riešení problému.



Rakúske ministerstvo zahraničných vecí zabezpečilo na prevoz svojich občanov let izraelskej leteckej spoločnosti Israir Airlines. Lietadlo s viac 83 Rakúšanmi a 15 ďalšími osobami z Izraela, Nemecka, Španielska, Maďarska, USA a Holandska odletelo v stredu večer z Tel Avivu na Cyprus. Odtiaľ budú pasažieri prepravení do Viedne. Ďalší evakuačný let z Tel Avivu do Viedne je plánovaný na štvrtok.