Rakúske ministerstvo začalo s Talibanom rokovať o návrate utečencov

Viedeň 22. januára (TASR) — Rakúske ministerstvo vnútra začalo na úrovni úradníkov rokovania s afganským vládnucim hnutím Taliban o návrate utečencov. Afganistan navštívila dvojčlenná delegácia ministerstva, ktorá - ako v stredu zdôraznil rezort - viedla rokovania "technicko-operatívneho charakteru", nie oficiálne rozhovory. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry APA.



Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner by chcel obnoviť deportácie do Afganistanu, zatiaľ je to však de facto nemožné, pretože Viedeň nemá oficiálne kontakty s Talibanom. Karner sa tiež snaží presadiť príslušné kroky na európskej úrovni.



Jeho hlavným zámerom je poslať späť Afgancov, ktorí spáchali trestné činy, a vyslať tak signál všetkým, ktorí nedodržiavajú zákony.



Za prvých jedenásť mesiacov minulého roka bolo v Rakúsku zamietnutých takmer 1200 žiadostí o azyl z Afganistanu. Takmer 1000 osôb, ktoré nezískali azyl, však zároveň dostalo doplnkovú ochranu, a teda môžu v krajine aj zostať.



Za uplynulých desať rokov požiadalo o azyl v Rakúsku takmer 95.000 Afgancov. Deportácie do Afganistanu opäť povolil rakúsky ústavný súd, čo zdôvodnil zlepšením bezpečnostnej situácie po prevzatí moci Talibanom.