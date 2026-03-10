< sekcia Zahraničie
Rakúske úrady rozbili sieť prevážajúcu ľudí do Európy ilegálne
Autor TASR
Viedeň 10. marca (TASR) - V Rakúsku rozbili medzinárodnú pašerácku sieť, ktorá medzi jeseňou 2023 a májom 2025 nelegálne priviezla do strednej Európy podľa odhadov viac ako 100.000 ľudí. Za posledné dva roky bolo zadržaných 130 podozrivých z viacerých krajín. Upozornili na to agentúry DPA a AFP, informuje TASR.
Rakúska polícia v utorkovom vyhlásení zhrnula výsledky operácie Ancora, do ktorej boli zapojené policajné zložky v niekoľkých spolkových krajinách, Spolkový úrad kriminálnej polície a Europol. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner ocenil úspech vyšetrovania.
Vyšetrovanie sa začalo koncom roka 2023, keď sa jeden z podozrivých pokúsil ujsť na rakúskych hraniciach. Vyšetrovatelia potvrdili, že išlo o dobre prepojenú skupinu založenú na rodinných väzbách s až 800 členmi, ktorá na prevoz ľudí cez hranice používala okolo 1000 vozidiel.
Podľa polície nešlo vždy o typické malé dodávky, ale v niektorých prípadoch aj o luxusné vozidlá zrejme v snahe oklamať vyšetrovateľov.
Podozriví prevážali migrantov hlavne z Turecka cez Balkán do Rakúska a do Nemecka. Každá takáto cesta stála 10.000 až 20.000 eur; zisky z tejto činnosti podľa polície presiahli jednu miliardu eur. Ako logistické centrum skupina údajne využívala predajňu mobilných telefónov vo Viedni.
