Rakúske úrady smú nariadiť povinné nosenie respirátorov FFP2 aj vonku

Viedeň 18. februára (TASR) - Lokálne úrady v Rakúsku môžu nariadiť povinné nosenie respirátorov typu FFP2 aj na určitých miestach v exteriéri, napríklad v radoch pred obchodmi. Potvrdil to vo štvrtok hovorca ministra zdravotníctva Rudolfa Anschobera, informovala agentúra APA.



Hovorca spresnil, že vo februári rezort zdravotníctva pozmenil príslušný výnos a povinné nosenie rúšok bolo nahradené respirátormi, ktoré zaisťujú lepšiu ochranu pred nákazou novým koronavírusom.



"(Všeobecná) povinnosť nosiť respirátory FFP2 aj vonku aktuálne platí napríklad na otvorených trhoviskách," pripomenul Anschober na tlačovej konferencii. Úprava daného výnosu v prípade potreby miestnym úradom umožní vyžadovať respirátory aj na iných vysoko frekventovaných miestach, ako napríklad v radoch pred nákupnými centrami a všade tam, kde z rôznych dôvodov nie je možné dodržiavať rozstupy.



Anschober vo štvrtok uviedol, že nové varianty vírusu (britský a juhoafrický) zvyšujú tlak na vývoj nákazy. "Preto sú oba týždne pred Veľkou nocou rizikovou fázou," varoval. Stratégiou vlády je preto používanie respirátorov FFP2, dodržiavanie dvojmetrového odstupu a rozsiahle testovanie.



Do Veľkej noci by mali v Rakúsku zaočkovať približne milión obyvateľov, očakáva Anschober. Zlepšovaniu pandemickej situácie by neskôr mohli pomôcť i vyššie teploty a viac pohybu na čerstvom vzduchu.



V Rakúsku pribudlo za uplynulých 24 hodín 1967 prípadov nákazy, čím ich celkový počet stúpol na 439.841. Ochoreniu COVID-19 tam podľahlo už 8312 ľudí. V nemocniciach je v súvislosti s koronavírusom 1307 pacientov, z toho 258 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.