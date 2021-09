Rakúske úrady vyšetrujú únik osobných údajov ľudí testovaných na covid

Viedeň 1. septembra (TASR) - Rakúske úrady vyšetrujú únik osobných údajov zhruba 24.000 ľudí, ktorých tento rok v spolkovej krajine Tirolsko pozitívne testovali na prítomnosť koronavírus SARS-CoV-2. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Rakúsky Úrad na ochranu údajov (DSB) uviedol, že k dokumentu s údajmi obsahujúcimi mená, dátumy narodenia či adresy osôb sa dostali novinári z verejnoprávnej televízie ORF i denníka Der Standards.



Podľa Matthiasa Schmidla z DSB vyšetrovanie iba začalo a je tak veľmi skoro na to povedať, čo sa stalo a aké budú následky.



Ako uviedol denník Der Standard, bývalý riaditeľ laboratória, ktoré pre tirolskú krajinskú vládu vykonávalo testovanie pomocou metódy PCR, poslal 11. augusta osobné údaje testovaných ľudí emailom IT pracovníkovi inej spoločnosti poverenému ich analýzou.



Krajinská vláda v Tirolsku uviedla, že "vo vzťahu k údajom o zdravotnom stave osôb implementuje vysoké bezpečnostné štandardy", pričom odsudzuje akýkoľvek únik a "upozorňuje na právne kroky, ak sa potvrdí, že údaje o zdravotnom stave boli poskytnuté tretím stranám v rozpore s predošlými dohodami". Exriaditeľ HG Lab Truck však údajne akékoľvek pochybenie poprel a tvrdí, že sa stal obeťou útoku hackerov.



Tirolská obec Ischgl, ktorá je obľúbeným lyžiarskym strediskom, sa vlani stala ohniskom nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vírus sa odtiaľ rozšíril do viacerých európskych krajín.



Prvých infikovaných zistili v tomto stredisku už začiatkom marca 2020. K jeho uzavretiu však došlo až 13. marca, čiže niekoľko dní po tom, ako sa vyskytli prvé prípady - tie sa objavili najmä v tamojších pohostinstvách. Nezávislá vyšetrovacia komisia neskôr zistila, že regionálni predstavitelia konali príliš pomaly a nezaviedli dostatočné protiopatrenia.