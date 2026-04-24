Rakúskeho exposlanca oslobodili v kauze úteku riaditeľa Wirecard
Rakúšan Jan Marsalek je na zozname Interpolu a Nemeckom je hľadaný pre podozrenia z rozsiahleho finančného podvodu po krachu spoločnosti Wirecard v júni 2020.
Autor TASR
Viedeň 24. apríla (TASR) - Rakúsky súd v piatok oslobodil bývalého krajne pravicového poslanca Thomasa Schellenbachera spod obvinenia, že pomáhal exmanažérovi skrachovanej nemeckej spoločnosti na spracovanie platieb Wirecard Janovi Marsalkovi pri úteku z krajiny v roku 2020. Prokuratúra sa proti rozhodnutiu plánuje odvolať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rakúšan Jan Marsalek je na zozname Interpolu a Nemeckom je hľadaný pre podozrenia z rozsiahleho finančného podvodu po krachu spoločnosti Wirecard v júni 2020. Až do svojho úteku pôsobil ako prevádzkový riaditeľ danej spoločnosti.
Viedenská prokuratúra obvinila bývalého poslanca za Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ) Schellenbachera z toho, že Marsalkovi pomohol odletieť z malého letiska Bad Vöslau neďaleko Viedne do Bieloruska, keď sa dal na útek.
Súd vo Viedenskom Novom Meste ale niekdajšieho politika obvinenia zbavil s odôvodnením, že nebolo možné preukázať úmysel - že Marsalkovi pomohol vyhnúť sa stíhaniu.
Tento prípad je jedným z viacerých, ktoré v Rakúsku vedú proti Marsalkovi. Ten podľa minuloročnej správy medzinárodného tímu investigatívnych novinárov žije v Rusku pod falošnou identitou a spolupracuje s ruskými tajnými službami.
V súčasnosti takisto prebieha súdny proces s bývalým spravodajským dôstojníkom Egistom Ottom, ktorého podozrievajú zo zneužitia právomoci, korupcie a špionáže v prospech Ruska. Ott, ktorý obvinenia popiera, údajne dlhé roky konal na príkaz Marsalka.
Rakúšan Jan Marsalek je na zozname Interpolu a Nemeckom je hľadaný pre podozrenia z rozsiahleho finančného podvodu po krachu spoločnosti Wirecard v júni 2020. Až do svojho úteku pôsobil ako prevádzkový riaditeľ danej spoločnosti.
Viedenská prokuratúra obvinila bývalého poslanca za Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ) Schellenbachera z toho, že Marsalkovi pomohol odletieť z malého letiska Bad Vöslau neďaleko Viedne do Bieloruska, keď sa dal na útek.
Súd vo Viedenskom Novom Meste ale niekdajšieho politika obvinenia zbavil s odôvodnením, že nebolo možné preukázať úmysel - že Marsalkovi pomohol vyhnúť sa stíhaniu.
Tento prípad je jedným z viacerých, ktoré v Rakúsku vedú proti Marsalkovi. Ten podľa minuloročnej správy medzinárodného tímu investigatívnych novinárov žije v Rusku pod falošnou identitou a spolupracuje s ruskými tajnými službami.
V súčasnosti takisto prebieha súdny proces s bývalým spravodajským dôstojníkom Egistom Ottom, ktorého podozrievajú zo zneužitia právomoci, korupcie a špionáže v prospech Ruska. Ott, ktorý obvinenia popiera, údajne dlhé roky konal na príkaz Marsalka.