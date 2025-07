Rakúskej FPÖ sa smejú kvôli lukratívnym zamestnaniam jej poslancov

Viedeň 3. júla (TASR) - Najväčšia opozičná Slobodná strana Rakúska (FPÖ) sa stala terčom výsmechu zo strany politikov a verejnosti v súvislosti so správou, že jej členovia patria vďaka lukratívnym vedľajším zamestnaniam medzi najlepšie zarábajúcich poslancov parlamentu. Kritici preto FPÖ ako údajnú zástankyňu robotníckej triedy obviňujú z pokrytectva. Strana tvrdí, že ide o snahu odvrátiť pozornosť od pochybení vlády, informoval vo štvrtok britský denník The Guardian, píše TASR.



Správa založená na povinných priznaniach príjmov za rok 2024 tento týždeň odhalila, že poslanci protiimigračnej FPÖ, ktorá sa v septembrových parlamentných voľbách umiestnila na prvom mieste, najviac zarábajú vďaka dodatočným príjmom.



Sedem poslancov FPÖ podľa údajov dostávalo okrem poslaneckého platu vo výške približne 10.000 eur mesačne ďalších viac ako 12.000 eur, a to najmä ako notári, právnici a konatelia podnikov. V priemere tak mali o 1,9 zdroja príjmu viac než všetci ich kolegovia v parlamente.



Najviac zarobil Axel Kassegger z FPÖ, ktorý mal nad rámec svojich poslaneckých povinností deväť platených záväzkov vyplývajúcich okrem iného z riadiacich funkcií v dvoch firmách, členstva v dozornej rade regionálnej energetickej spoločnosti Energie Steiermark, ako aj prednášok a poradenských služieb.



Ostatné politické strany podľa britského denníka využili príležitosť na útok voči FPÖ, ktorú podľa prieskumov verejnej mienky podporuje každý tretí Rakúšan.



„V prípade strany, ktorej obchodným modelom je rozbiehanie diskusií o závisti a prezentovanie sa ako hovorca malého človeka a odporca 'systému', je namieste pýtať sa na dôveryhodnosť,“ uviedol vo vyhlásení Nico Marchetti, generálny tajomník ÖVP, ktorí sú od marca vo vláde so sociálnymi demokratmi (SPÖ) a liberálmi zo strany NEOS. Podobne poslanec SPÖ Klaus Klaus Seltenheim hovoril o „pokrytectve modrých jednotiek“, čím narážal na stranícku farbu FPÖ.



Správa však vyvolala aj reakcie používateľov sociálnych sietí. „Majú dostatok času na takúto vysoko platenú vedľajšiu prácu? Ako to zvládajú? Ako človek, ktorý sa v priemerne platenom zamestnaní vždy snaží podávať stopercentný výkon a trpí škrtmi v rozpočte, sa cítim ukrivdený,“ napísal podľa denníka Guardian jeden z čitateľov na Facebooku pod článok o správe. “Kázanie vody a pitie vína! Jasné, strana obyčajného človeka," uviedol ďalší na sieti Instagram.



V kategórií najlepšie zarábajúcich poslancov však boli podľa The Guardian zastúpení predstavitelia väčšiny strán kritizujúcich FPÖ. Na zozname sa objavili štyria poslanci ÖVP, po troch z liberálnej strany NEOS a Zelených a dvaja sociálni demokrati.



FPÖ označila kritiku za pokus odvrátiť pozornosti od chýb vlády, ktorá je podľa slobodných zodpovedná za rekordný dlh, vysokú infláciu, rastúcu nezamestnanosť a tri roky recesie po sebe. FPÖ trvá na tom, že všetky dodatočné príjmy jej poslancov boli v súlade s pravidlami.