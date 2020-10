Skupina umelcov sa búri proti soche bývalého antisemitského starostu

Viedeň 8. októbra (TASR) - Socha bývalého antisemitského starostu mesta Viedeň, ktorý inšpiroval Adolfa Hitlera, sa stala ústrednou témou súperiaceho ľavicového a pravicového krídla. Skupina aktivistov proti rasizmu postavila v nedeľu okolo sochy "stráž hanby". Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Na sochu Karla Luegera, stojacu na viedenskom bulvári Ringstrasse, aktivisti v uplynulých mesiacoch viac ráz nasprejovali červené nápisy Schande (hanba).



Inšpirovali sa pritom hnutím Black Lives Matter a nedávnymi protestmi, počas ktorých ľudia strhávali v niektorých častiach sveta sochy historických osobností spojených s rasizmom.



Skupina rakúskych umelcov počas noci na pondelok pripevnila na podstavec sochy dva pozlátené nápisy Schande a postavila okolo nej stráž, aby tak zamedzila opatreniam zo strany mesta.



Skupina mužov, ktorých rakúske médiá označujú za krajne pravicových aktivistov, odstránila pozlátené nápisy dlátom a kladivom. Na mieste zasahovala polícia, ktorá sochu obkľúčila.



Podľa aktivistov patrí socha na "smetisko dejín" a mala by byť umiestnená v múzeu. Správa o tom, že mesto plánuje do piatka grafiti vyčistiť, aktivistov pobúrila. Zároveň mesto žiadajú, aby vymysleli plán na prestavbu sochy.



Karl Lueger bol starostom Viedne od roku 1897 až do svojej smrti v roku 1910. Socha bola odhalená v roku 1926. Dovolával sa oslobodenia kresťanského ľudu od židovskej nadvlády. Hitler považoval Luegera za svoj vzor. Citoval ho vo svojej knihe Mein Kampf.