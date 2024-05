Slovák prevážal v aute 30 šteniatok, chytili ho rakúski colníci

Arnoldstein 9. mája (TASR) — Tridsať šteniatok našli koncom apríla colníci v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko počas kontroly vozidla so slovenským evidenčným číslom. Zvieratá boli natlačené v klietkach a ich zdravotný stav bol veľmi zlý, uviedla vo štvrtok agentúra APA s dovolaním sa na oznámenie rakúskeho ministerstva financií.



Šteniatka prevážal 46-ročný Slovák, na ktorého bolo podané trestné oznámenie. Hrozí mu vysoká pokuta, pretože zvieratá boli príliš malé na prevoz.



Vozidlo si policajti všimli diaľnici A2 v smere do Talianska. Po zastavení auta policajti zacítili silný zápach moču a výkalov, preto vodiča vyzvali, aby otvoril kufor. Našli v ňom 12 prepravných boxov, v ktorých sa tiesnilo 30 šteniatok.



Slovák síce predložil k zvieratám doklady a tvrdil, že ich kúpil za 5700 eur a chce ich odviezť cez Barcelonu do Alžírska. Colníci však mali pochybnosti o veku zvierat, preto ich odviezli k úradnému veterinárovi. Ten zistil, že šteniatka šiestich rôznych rás ešte nemajú ani mliečne zuby, preto boli určite príliš malé na transport. Navyše boli v zlom stave.



Psy putovali do zvieracieho útulku.