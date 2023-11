Rakúski mladí prívrženci IS pôjdu na dva roky do väzenia

Viedeň 28. novembra (TASR) — Krajinský súd v rakúskej metropole Viedeň odsúdil v utorok na dva roky nepodmienečne dvoch už predtým trestne stíhaných stúpencov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vo veku 17 a 18 rokov. Trest dostali za teroristické spolčenie, pokus o ťažké ublíženie na zdraví a porušenie zákona o zbraniach, informovala agentúra APA.



Mladší z odsúdených musí navyše absolvovať terapiu, keďže mu bola diagnostikovaná ťažká kombinovaná porucha osobnosti.



Rozsudky nie sú právoplatné. Zatiaľ čo starší z odsúdených trest prijal, mladší sa proti verdiktu súdu odvolal. Prokuratúra si vyžiadala čas na rozmyslenie.



Obaja mladíci 19. mája postrelili vo Viedni vzduchovkou do stehna komunálneho zamestnanca. Obaja boli navyše obvinení z opätovného šírenia propagandy IS.



Starší z nich sa mal tiež vydávať za takzvaného strážcu mravov a s viacerými spolupáchateľmi, ktorých vyšetrujú oddelene, zbil chlapca, obvineného zo „znásilnenia“ dievčaťa. Spod tohto obvinenia bol však oslobodený. Už 17. mája 2023 bol odsúdený na 18 mesiacov za teroristické spolčenie a poškodzovanie majetku.



Sedemnásťročný mladík bol pred desiatimi mesiacmi odsúdený na 21 mesiacov väzenia, z toho sedem mesiacov nepodmienečne, okrem iného za to, že vo svojej škole ukazoval islamistické videá zachytávajúce stínanie hláv, do triedy si priniesol bojový nôž a na ulici Mariahilfer Strasse nosil mačetu s vytlačeným znakom IS.