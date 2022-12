Rakúski ochranári zachraňujú posledného medveďa v zajatí v Albánsku

Tirana 7. decembra (TASR) - Ochranárska organizácia Vier Pfoten (Štyri labky) začala v stredu prevoz posledného medveďa hnedého v zajatí z Albánska do Rakúska. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky denníka Salzburger Nachrichten.



Medveď sa volá Mark (24) a po prevoze bude žiť v zariadení pre tieto šelmy v obci Arbesbach v Dolnom Rakúsku. K dispozícii bude mať primeraný priestor a starostlivosť.



Mark prežil takmer celý život ako atrakcia v malej klietke neďaleko reštaurácie v Tirane, píše Salzburger Nachrichten. Nemal v nej žiadne útočisko ani ochranu pred prírodnými živlami. Podľa ochrancov zvierat mal poškodené zuby i pazúry a pre neprimeranú stravu má nadváhu. Nedostatok pohybu spôsobil úbytok svalovej hmoty.



Organizácia Vier Pfoten dokázala jeho majiteľa presvedčiť, aby súhlasil s prevozom do zariadenia asi 150 kilometrov západne do Viedne. Marka pred tým uspali.



Z Albánska od roku 2015 zachránili viac než 30 medveďov, ktoré žili v klietkach v blízkosti reštaurácií a ďalších verejných miest ako atrakcie. Vier Pfoten zachránila 11 z nich, píše AP.



Zariadenie Bärenwald v Arsenbachu v spolkovej krajine Dolné Rakúsko slúži pre medvede z cirkusov, zoologických záhrad a od súkromných chovateľov, píše sa na oficiálnej webovej stránke útulku. Zvieratá majú dostatok priestoru a veterinárnu starostlivosť.



Lov divých zvierat s cieľom držať ich v zajatí je v Albánsku zakázaný. Zákon však nerieši prípady, ak sa už zviera narodilo v zajatí. Organizácie na ochranu divých zvierat preto žiadajú úrady, aby v tejto oblasti zákony zmenili.