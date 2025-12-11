< sekcia Zahraničie
Rakúski poslanci schválili zákaz šatiek na školách
Podľa návrhu majú byť zakázané všetky formy moslimských šatiek zahaľujúcich tvár vrátane hidžábov a buriek.
Autor TASR
Viedeň 11. decembra (TASR) - Rakúsky parlament vo štvrtok schválil návrh zákona o zákaze nosenia šatiek v školách pre dievčatá mladšie ako 14 rokov, a to s účinnosťou od školského roka 2026/27. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Návrh podporili poslanci Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), sociálni demokrati (SPÖ), strana NEOS a Rakúska strana slobody (FPÖ). Opoziční Zelení hlasovali proti, pretože legislatíva je podľa nich protiústavná.
Vláda zákaz navrhla s odôvodnením, že má chrániť mladistvé dievčatá „pred útlakom“. Podľa návrhu majú byť zakázané všetky formy moslimských šatiek zahaľujúcich tvár vrátane hidžábov a buriek.
Návrh zákona v novembri predstavila ministerka pre integráciu Claudia Plakolmová z ÖVP. Podľa jej slov nosenie šatky nereprezentuje náboženský rituál, ale učí dievčatá „rozvíjať pocity hanby“ a vedie k „skreslenému vnímaniu tela“ a „nestabilnému sebavedomiu“.
Najvyšší súd v roku 2019 zamietol podobný pokus vlády pod vedením ÖVP a označil ho za protiústavný a diskriminačný. Návrh zákona stanovuje, že ak dievčatá budú mať na sebe v škole šatku napriek zákazu, učitelia si najskôr predvolajú rodičov a v prípade opakovaného porušenia zákazu im hrozí pokuta až 800 eur.
Podobne ako v niekoľkých európskych krajinách, aj v Rakúsku v posledných rokoch vzrástla popularita strán s protiimigračnými postojmi a takto ladená strana FPÖ v septembri 2024 prvýkrát zvíťazila v parlamentných voľbách. Jej koaličné rokovania s ÖVP na začiatku tohto roka však zlyhali a FPÖ následne prešla do opozície.
