Rakúski záchranári prvýkrát ratovali zraneného prevozom do SR

Viedeň/Bratislava 17. júla (TASR) - Šesťdesiatdeväťročný cyklista zo Slovenska utrpel v stredu zranenia pri dopravnej nehode v Rakúsku neďaleko hraníc zo SR. Vrtuľníkom ho previezli do nemocnice na bratislavských Boroch, pričom podľa rakúskej záchrannej služby išlo o prvé praktické využitie dohody Rakúska so Slovenskom či Maďarskom, keď si záchranné zložky môžu takto pomáhať prekročením štátnych hraníc. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na rakúsku agentúru APA.



K nehode došlo v oblasti dolnorakúskej obce Engelhartstetten vzdialenej vzdušnou čiarou približne desať kilometrov od slovenskej hranice. Podľa polície Slovák na cestnom bicykli nedal na križovatke prednosť prichádzajúcemu traktoru a bočne narazil do vlečky naloženej balíkmi sena. Rakúski záchranári ho potom vrtuľníkom Christophorus 9 previezli na ošetrenie do Bratislavy.



Podľa rakúskej záchrannej služby je tento prvý príklad dohodnutej cezhraničnej spolupráce „míľnikom“. Dohodu schválil rakúsky parlament len minulý týždeň.