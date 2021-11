Rakúski zdravotníci protestovali proti nedostatku personálu

Viedeň 10. novembra (TASR) - V Rakúsku sa v stredu napoludnie uskutočnil protest zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa sťažujú na chýbajúci personál v nemocniciach v čase koronavírusovej krízy a na veľkú záťaž. Iniciatíva "Ofenzívne zdravie", ktorá vyzvala viac ako 400.000 zamestnancov zdravotníckych, ošetrovateľských a sociálnych povolaní na protestnú akciu s názvom "Päť minút po dvanástej", kritizuje "nečinnosť" vlády a ťažké pracovné podmienky. Informovala o tom agentúra APA.



Medicínski pracovníci sa rozhodli, že presne o 12.05 h na protest na krátky čas opustia svoje pracoviská, aby tak vyjadrili nespokojnosť s prístupom vlády a ministerstva zdravotníctva. Ako tvrdia, pre zdravie je už neskoro – päť minút po dvanástej. Rakúsko sa podľa organizátorov protestu nachádza už takmer dva roky v najväčšej zdravotnej kríze za posledných 100 rokov.



Hlavná akcia sa konala pred budovou Všeobecnej nemocnice mesta Viedeň (AKH), kde sa zhromaždili stovky zamestnancov s nápismi ako napríklad "Naše baterky sú vybité: Konajte už konečne!" alebo "Wanted: Viac personálu!" Stephan Simek z odborov Younion v príhovore žiadal viac voľna: "My všetci máme len jeden život. My všetci musíme dbať i na svoje zdravie," vyhlásil.



Vláda však ešte stále nepresadila potrebné reformy, ktoré by ľuďom v zdravotníckych povolaniach uľahčili ich každodennú prácu. "Kolegovia sa dostávajú na svoje hranice, preto aktuálne dochádza k vlne odchodov (z tohto povolania)," priblížili zástupcovia spomenutej iniciatívy, ktorá združuje komoru pracovníkov, lekárov a zdravotnícke odbory.



"Mnohí naši zamestnanci sú už teraz telesne a psychicky na hrane," dodali s tým, že potrebujú "okamžité odľahčenie" medicínskeho personálu. Viceprezident viedenskej lekárskej komory Gerald Gingold vyzval tiež na zlepšenie pracovných podmienok, inak podľa neho hrozí úbytok personálu z nemocníc.



Ako uviedli predstavitelia iniciatívy, zdravotníctvo v Rakúsku trpelo nedostatkom ľudí už aj pred vypuknutím pandémie choroby COVID-19, tá však tento vývoj ešte posilnila. Apelujú preto na adekvátne finančné zabezpečenie, viac voľného času a nevyhnutne na viac pracovníkov. Potrebná je tiež, ako tvrdia, zásadná reforma vzdelávania budúcich pracovníkov v tejto oblasti.