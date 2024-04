Rakúski Zelení obvinili Slobodných, že sú predĺženou rukou Ruska

Viedeň 5. apríla (TASR) - Strana zelených (GRÜNE) v Rakúsku v piatok obvinila krajne pravicovú Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ), že nezabránila infiltrácii rakúskych tajných služieb ruskými agentmi.



Podľa agentúry Reuters toto obvinenie prišlo v čase, keď škandál týkajúci sa bývalého výkonného riaditeľa skrachovanej obrej nemeckej platobnej firmy Wirecard Jana Marsaleka naberá na obrátkach.



Pribúdajú totiž obvinenia a dôkazy, že Marsalek organizoval ruské špionážne aktivity a riadil dvojitých agentov v rakúskej tajnej službe.



Nové odhalenia prinieslo najmä minulotýždňové zadržanie bývalého agenta rakúskej tajnej služby Egista Otta.



Obe vládnuce strany následne obvinili lídra FPÖ Herberta Kickla, ktorý bol v rokoch 2017-19 ministrom vnútra, zo zlyhania.



"Máme potenciálnu infiltráciu našich tajných služieb ruskými agentmi. To je veľmi, veľmi vážne a FPÖ a... Kickl sú s tým priamo prepojení," povedala novinárom líderka Zelených v parlamente Sigrid Maurerová, pričom obvinila stranu FPÖ, že v Rakúsku pôsobí ako "predĺžená ruka Ruska".



"Prípad Egisto Ott je hrozbou pre demokraciu a bezpečnosť našej krajiny," uviedol na sociálnej sieti konzervatívny kancelár Karl Nehammer a vyzval na rýchle vyšetrovanie s cieľom odhaliť všetkých zainteresovaných.



Denník Süddeutsche Zeitung zdôraznil, že ide o najväčší škandál v histórii rakúskych spravodajských služieb.



Agentúra Reuters pripomenula, že FPÖ svojho času zaujala proruský postoj a postavila sa aj proti sankciám EÚ uvaleným na Moskvu za jej inváziu na Ukrajinu. Za predchádzajúceho lídra uzavrela aj dohodu o spolupráci so stranou Jednotné Rusko podporujúcou prezidenta Vladimira Putina.



Samotný Kickl popiera, že by on sám bol proruský, a tvrdí, že FPÖ svojím konaním bráni neutralitu Rakúska.



FPÖ poprela aj všetky obvinenia týkajúce sa Marsaleka, ktorý pred časom ušiel do Ruska, kde pôsobil nielen ako agent ruskej vojenskej rozviedky GRU, ale vykonával aj úlohy pre ruskú tajnú službu FSB.



Agentúra Reuters doplnila, že FPÖ momentálne vedie v prieskumoch verejnej mienky, pričom ťaží z obáv rakúskej verejnosti z imigrácie a problémov, ako je napr. inflácia. Parlamentné voľby v Rakúsku sa konajú tento rok.



Otta, ktorý predtým pôsobil v rakúskom Spolkovom úrade pre ochranu ústavy a boj proti terorizmu, viedenská prokuratúra po zadržaní obvinila zo spolupráce so zahraničnými spravodajskými službami v neprospech Rakúska, podvodu, zneužitia služobného postavenia a údajov, porušenia služobného tajomstva a zatajenia dôkazov.



Otta zadržali minulý piatok v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko. V súčasnosti sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe vo Viedni. Médiá uvádzajú, že čiastočne priznal vinu.



Podľa medializovaných informácií dostala viedenská prokuratúra informácie o Ottových aktivitách od britskej spravodajskej služby Mi6, ktorá v Londýne odhalila špionážnu sieť fungujúcu pod vedením Jana Marsaleka.



Britskí vyšetrovatelia našli mnoho náznakov Ottových aktivít v prospech FSB po analýze viac ako 80.000 správ z četov.



Ott bol vo vyšetrovacej väzbe vo Viedni aj v čase od 24. januára do 18. februára 2021. Príčinou väzby bolo podozrenie z odovzdávania tajných informácií Marsalekovi. Otta však následne prepustili a podarilo sa mu získať prácu v polícii.



Nemecké médiá píšu, že Ott pracoval pre FSB sedem rokov a pomáhal jej získať prístup k databázam rakúskych a iných západných spravodajských služieb. Pod zámienkou vyšetrovania plánovaných teroristických útokov sa mu napr. podarilo nahliadnuť do spravodajských databáz Talianska, Británie, Turecka a Cypru.



Podľa správ nemeckých médií, monitorovaných stanicou Rádio Sloboda (RFE/RL), ruská FSB nariadila Ottovi, aby preveril zoznamy hľadaných osôb, získal údaje o povoleniach na trvalý pobyt, o vydávaných vodičských preukazov, údaje z registrov trestov i z informačných systémov o kreditných kartách. Celkovo Ott zhromaždil informácie o viac ako 250 jednotlivcoch.



Ott podľa Spiegelu odovzdal aj informácie o investigatívnom novinárovi Christovi Grozevovi, ktorý predtým žil vo Viedni. Po krádeži notebooku a USB kľúča vo svojom byte vo Viedni sa Grozev z bezpečnostných dôvodov presťahoval do Berlína.



Vyšetrovatelia vo Viedni tiež zistili, že Ott odovzdal FSB údaje zo služobných telefónov niekoľkých zamestnancov rakúskeho ministerstva vnútra a z najmenej dvoch notebookov so špeciálnym zabezpečením. Podľa správ nemeckých médií za ne Ott dostal veľkú peňažnú odmenu.



Podľa SZ bolo v roku 2018 Riaditeľstvo štátnej ochrany a kontrarozviedky Rakúska vylúčené z takzvaného Bernského klubu - neoficiálneho združenia západných spravodajských agentúr.



Odkedy americká tajná služba CIA získala indície, že Ott odovzdával Rusku tajné informácie, s Viedňou nezdieľal spravodajské informácie ani jeden z členov tohto zoskupenia.