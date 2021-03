Rakúsko a Dánsko schválili vakcínu AstraZenecy pre ľudí nad 65 rokov

Viedeň 5. marca (TASR) - Rakúsko a Dánsko v piatok oznámili, že vakcínu proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca odporučia i pre osoby nad 65 rokov. Odvolali sa pritom na nové štúdie, ktoré ukazujú účinnosť tejto očkovacej látky aj v prípade starších ľudí.



Rakúske Národné grémium pre očkovanie (NIG) sa po piatkovom zasadnutí vyslovilo za používanie vakcíny od AstraZenecy bez vekového limitu, a to pre rizikové a vysoko rizikové skupiny obyvateľstva, informovala agentúra APA.



"Dostupné dáta jasne ukazujú, že ide o vysoko účinnú a bezpečnú očkovaciu látku, ktorú teraz môžeme odporučiť pre všetky vekové skupiny," povedal rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober. "Očkovacia kampaň tak bude naďalej naberať na rýchlosti," uviedol. Krajina sa tak podľa neho približuje k cieľu, ktorým je do leta umožniť podanie vakcíny všetkým obyvateľom.



Rozhodnutie NIG privítal aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Pomôže to podľa jeho slov k čo najrýchlejšiemu zaočkovaniu ľudí vo vysokom veku, ktoré sú mimoriadne ohrozenou skupinou a tiež to odľahčí zdravotnícky systém. Ešte počas piatka sa majú uskutočniť rozhovory Kurza s Anschoberom a premiérmi spolkových krajín.



V Rakúsku pribudlo zo štvrtka na piatok 2668 nových prípadov nákazy koronavírusom a 17 úmrtí. Od začiatku pandémie podľahlo ochoreniu COVID-19 v krajine 8669 ľudí a zaznamenaných bolo 470.314 pozitívne testovaných. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti pribudlo 24 pacientov, ich celkový počet je aktuálne 326.



Dánske zdravotnícke úrady, ktoré tiež odsúhlasili použitie vakcíny firmy AstraZeneca aj pre starších ľudí, sa odvolali na nové britské štúdie, podľa ktorých poskytuje dobrú ochranu pred nákazou dokonca aj pre osoby nad 80 rokov.



"Výsledky zo Škótska sú uspokojujúce. Ukazujú vysoký pokles hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 medzi staršími osobami," povedala podľa agentúry DPA Bolette Söborgová z dánskeho zdravotníckeho úradu.



Tento týždeň povolili používanie vakcíny od firmy AstraZeneca pre všetkých ľudí nad 18 rokov aj Švédsko a Nemecko.