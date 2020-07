Rakúsko a Holandsko sprísňujú kontroly, varujú cestovať na Balkán

Viedeň/Amsterdam 8. júla (TASR) - Rakúsko pre narastajúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom, súvisiaci s ľuďmi vracajúcimi sa zo zahraničia, sprísňuje kontroly na svojich východných hraniciach. Vydalo tiež varovania pred cestami do Rumunska, Bulharska a Moldavska. Po stredajšom zasadnutí rakúskej vlády to oznámil kancelár Sebastian Kurz, napísala agentúra DPA.



Epidemiologická situácia sa podľa Kurza na Balkáne zhoršila a v Rakúsku sa objavuje čoraz viac prípadov infikovaných, ktorí prišli z tamojších krajín. "Zažívame čoraz viac importovaných prípadov zo zahraničia. Preto táto naliehavá výzva necestovať do týchto krajín," povedal Kurz.



Pre navrátilcov z krajín, pre ktoré bolo vydané varovanie pred vycestovaním, naďalej platí povinnosť podstúpiť 14-dňovú karanténu. Za porušenie tohto nariadenia hrozí pokuta do výšky 1450 eur. Osoby pozitívne testované na koronavírus SARS-CoV-2, ktoré porušia karanténu, tak spáchajú trestný čin a musia počítať s omnoho prísnejšími sankciami, varoval Kurz.



Na východných hraniciach Rakúska navyše dôjde k dvojnásobnému zvýšeniu kontrol, dodal Kurz s tým, že v nasadení bude 1800 policajtov. "Kontrolovaní budú najmä navrátilci z Balkánu," uviedol.



V Bulharsku hlásili v stredu takmer 200 nových prípadov nákazy, čo je denný rekord od začiatku pandémie. Celkovo tam evidujú viac ako 6100 nakazených, pričom pred mesiacom ich bolo len 2700, uvádza na svojej webovej stránke rakúska stanica ORF.



Rumunsko zase za posledných 24 hodín zaznamenalo rekordných 555 nových nakazených, uviedol v stredu podľa agentúry DPA tamojší vládny krízový štáb pre boj s koronavírusom. Od začiatku pandémiu podľahlo ochoreniu COVID-19 v Rumunsku 1817 osôb; celkovo je nakazených 30.175 ľudí.



Holandsko v stredu opäť zatvorilo svoje hranice pre ľudí prichádzajúcich zo Srbska a Čiernej Hory po tom, čo ich pred týždňom otvorilo, píše agentúra Reuters. Dôvodom je prudký nárast koronavírusových infekcií v oboch krajinách. Cestujúci zo Srbska a Čiernej Hory mohli do Holandska cestovať od 1. júla, keď Amsterdam v nadväznosti na smernice EÚ otvoril svoje hranice pre 14 nečlenských krajín EÚ.



Vláda uviedla, že pre výrazný nárast nakazených musela tieto dve krajiny zo zoznamu znova odstrániť a svojim občanom odporučila, aby tam cestovali len v absolútne nevyhnutných prípadoch.