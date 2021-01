Rakúsko a Nemecko pomôžu Portugalsku s pacientmi s koronavírusom

Berlín/Viedeň/Lisabon 31. januára (TASR) - Rakúsko a Nemecko v nedeľu oznámili, že poskytnú pomoc Portugalsku, ktorého zdravotníctvo je mimoriadne zaťažené pri snahách zvládnuť nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz uviedol, že jeho krajina prijme z Portugalska pacientov, ktorých stav si vyžaduje intenzívnu starostlivosť. Ich počet ešte obe strany spresnia.



Kurz zdôraznil, že je otázkou európskej solidarity poskytnúť "rýchlu a nebyrokratickú pomoc" na záchranu životov. Pripomenul, že Rakúsko už predtým rovnako pomohlo s pacientmi z Francúzska, Talianska a Čiernej Hory.



Nemecko sa medzitým pripravuje na vyslanie armádnych lietadiel so zdravotníckou pomocou a lekármi do Portugalska, k čomu by malo dôjsť v najbližších dňoch. Hovorca ministerstva obrany uviedol, že armáda "poskytne personálnu a materiálnu podporu", detaily o jej rozsahu a načasovaní však ešte musia dopracovať.



Portugalsko má v súčasnosti jednu z najvyšších mier nákazy koronavírusom v pomere na počet obyvateľov na svete. V sobotu oznámilo, že v jeho pevninskej časti mu zostalo iba sedem voľných lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) zriadených pre pacientov s ochorením COVID-19.



Vláda pripísala nárast infekcií rozhodnutiu o uvoľnení obmedzení počas vianočného obdobia. Podľa nej môže za rýchlosť šírenia infekcie nový variant koronavírusu, ktorý prvýkrát zistili v Británii. Portugalsko od začiatku pandémie eviduje vyše 12.000 úmrtí na COVID-19 a 711.000 prípadov nákazy.