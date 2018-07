ZVLÁŠTNY SUVENÍR: Američanka chcela odletieť do vlasti s granátom

Dvadsaťštyriročná Američanka našla podľa polície približne 30-centimetrový granát počas túry v horskom masíve Dachstein ležiacom v rakúskych Alpách.

Viedeň 10. júla (TASR) - Mladej americkej turistke sa podarilo nechcene vyvolať poplach na viedenskom letisku. Odletieť nazad do Spojených štátov sa totiž pokúsila s batožinou, do ktorej si zabalila aj nevybuchnutý granát z druhej svetovej vojny. S odvolaním sa na vyhlásenie rakúskej polície o tom v utorok informovala agentúra DPA.



Dvadsaťštyriročná Američanka našla podľa polície približne 30-centimetrový granát počas túry v horskom masíve Dachstein ležiacom v rakúskych Alpách. Muníciu v hotelovej izbe umyla a následne si ju pred odchodom do vlasti zabalila do batožiny.



Na viedenskom letisku sa colníkov spýtala, či si svoj nález smie vziať domov. Vyvolala tak poplach i dočasné uzavretie odletovej haly. Nevybuchnutý granát jej následne skonfiškovali pyrotechnici.