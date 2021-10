Vyšetrovatelia: Atentátnik z Viedne konal sám; predtým mal pomocníkov

Forenzní technici zaisťujú dôkazy na mieste pondelkovej streľby v centre Viedne v utorok 3. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Viedeň 20. októbra (TASR) - V prípade teroristického útoku v rakúskej metropole Viedeň z 2. novembra 2020 išlo o osamelého útočníka; pred atentátom však dostával psychickú podporu a pomoc pri nákupe zbraní. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii hovorkyňa viedenskej prokuratúry Nina Buseková a hlavný policajný vyšetrovateľ Michael Lohnegger. Informuje o tom agentúra APA.Podľa ich slov vyšetrovanie atentátu do značnej miery pokročilo a vo vyšetrovacej väzbe sa nachádza sedem podozrivých, ktorí sa na útoku údajne podieľali. Všetkým hrozia vysoké väzenské tresty.Troch ďalších podozrivých už obžalovali z členstva v teroristickej organizácii, napríklad pre šírenie propagandistických materiálov džihádistickej skupiny Islamský štát (IS), pričom dvoch z nich už odsúdili. V súčasnosti sa vedie intenzívne vyšetrovanie ešte voči 30 ďalším obvineným, spresňuje APA.Siedmim podozrivým, ktorí sa nachádzajú vo väzbe, hrozí 20–30-ročné väzenie alebo doživotie, teda rovnako prísny trest, aký by dostal aj samotný atentátnik. Buseková totiž uviedla, že mali vedomosť o plánoch páchateľa. Traja z podozrivých mu údajne pomáhali pri nákupe zbraní, napríklad aj poskytnutím kontaktov. Štyria ďalší atentátnikovi poskytovali psychickú podporu, cituje APA.Teroristický útok v centre Viedne 2. novembra minulého roku vykonal vtedy 20-ročný Kujtim Fejzulai, ktorý mal rakúske i severomacedónske občianstvo. V čase atentátu, ktorý si vyžiadal štyri obete a vyše 20 zranených, mal pri sebe falošný pás s výbušninami, automatickú strelnú zbraň, ručnú strelnú zbraň a mačetu. Polícia ho krátko po útoku zastrelila.Fejzulai bol v decembri 2019 predčasne prepustený z väzenia, kde si odpykával trest za pokus vycestovať do Sýrie a pripojiť sa tam k organizácii Islamský štát.