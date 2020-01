Blízko hraníc s Českom a Slovenskom zadržali desiatky migrantov

Viedeň 20. januára (TASR) - Rakúska polícia zadržala od piatka do pondelkového rána celkove 69 migrantov na rôznych miestach v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Informovala o tom v pondelok verejnoprávna rozhlasová a televízna stanica ORF.



Predpokladá sa, že zadržané osoby sa dostali do Rakúska z Česka alebo zo Slovenska.



Štyroch mužov bez štátnej príslušnosti, pravdepodobne z palestínskych území, a jednu Tunisanku zastavili v piatok v obci Göttlesbrunn. Zadržanie desiatich Sýrčanov nasledovalo v sobotu neskoro večer v blízkom Hainburgu.



V nedeľu skoro ráno skončilo v rukách polície 44 občanov Afganistanu, ktorí sa dostali do obce Großkrut pravdepodobne po prekročení blízkej hranice s Českom. V pondelok ráno zase hlásili zadržanie šiestich mužov, pochádzajúcich údajne z Bangladéša, v Bad Deutsch-Altenburgu a jedného Afganca v Petronelli.



Ešte cez víkend boli zadržaní aj traja ďalší utečenci v meste Ybbs and der Donau v západnej časti Dolného Rakúska. Podľa ORF išlo o Sýrčanov, ktorí mali byť zjavne prepašovaní do Nemecka. Polícia zatkla taktiež dvoch prevádzačov.



Citovaný policajný hovorca Johann Baumschlager sa vyjadril, že zadržanie väčších skupín utečencov v pohraničí nie je zriedkavosťou a možno pozorovať stúpajúci trend.



Zástupca dolnorakúskej hajtmanky Franz Schnabl zo Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) vyzval v tejto súvislosti na pomocné nasadenie armády pri ochrane štátnych hraníc podľa vzoru susednej spolkovej krajiny Burgenland. Krajinský predseda Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Udo Landbauer zase vyhlásil, že zadržaní Afganci musia byť "ihneď odsunutí naspäť do Česka", ktorého územie podľa neho vo zvýšenej miere využívajú bandy obchodujúce s ľuďmi, čo si vyžaduje intenzívnejšie kontroly, informovala ORF.