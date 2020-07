Braunau am Inn zachová pamätný kameň pred Hitlerovým rodným domom

Viedeň 10. júla (TASR) - Rakúske mesto Braunau am Inn, v ktorom sa narodil Adolf Hitler, hlasovalo za zachovanie pamätného kameňa pred diktátorovým rodným domom, informovala v piatok agentúra DPA.



Na kameni je nemecký nápis, ktorý v preklade znie: "Za mier, slobodu a demokraciu. Už nikdy viac fašizmus. Milióny mŕtvych varujú." Na svoje súčasné miesto ho umiestnili v roku 1989.



Nedávno sa kameň stal predmetom verejnej diskusie, keďže dom, v ktorom Hitler žil prvý rok svojho života, sa bude prerábať na policajnú stanicu.



Expertná komisia zriadená rakúskym ministerstvom vnútra odporučila kameň presunúť na iné miesto v centre mesta. Takisto sa mal pozmeniť text tak, aby spomínal rakúsku vinu na zločinoch nacistov.



Mestské zastupiteľstvo odporúčania komisie odmietlo a hlasovalo za zachovanie pamätného kameňa na pôvodnom mieste s existujúcim textom.



"Text bol správny v roku 1989, keď bol (pamätník) pôvodne postavený, a je správny aj dnes," uviedol zástupca starostu Hubert Esterbauer z krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ).



Dom je dnes v podobe, do ktorej sa dostal počas vlády nacistov. Počas rekonštrukcie na policajnú stanicu chcú architekti prerobiť celú čelnú fasádu, okná aj strechu.



Rekonštrukcia by sa mala začať o niekoľko mesiacov.