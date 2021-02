Rakúsko bude ponúkať v lekárňach zdarma domáce testy na koronavírus

Viedeň 15. februára (TASR) - Rakúšania si budú môcť od 1. marca v lekárňach zdarma zaobstarať domáce testy na koronavírus. Informovala o tom v pondelok agentúra APA s tým, že odkedy sa pred týždňom v Rakúsku uvoľnil lockdown, dosiahli počty vykonaných testov v tejto krajine rekordné čísla.



Za posledných sedem dní spravili v Rakúsku dovedna 1.522.739 antigénových a PCR testov, k čomu je ešte potrebné pripočítať testy spravené na školách, uvádza APA s odvolaním sa na predstaviteľov z vládnych kruhov.



Rakúšania budú môcť od marca získať v lekárňach na jednu osobu mesačne bezplatne päť kusov testov na domáce vyhodnotenie. Tieto testy však budú slúžiť len pre vlastnú kontrolu - nebude možné ich považovať za testy umožňujúce vstup do krajiny.



"Patríme ku krajinám, ktoré v Európe testujú najviac. Spolu s testami na školách sme prví v Európe," povedal rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Intenzívne testovanie je podľa Kurza kľúčom k čo najlepšej kontrole vývoja nákazy.



Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober uviedol, že rozsiahle testovanie je v súčasnosti - po prvých postupných zmierneniach obmedzení - dôležitým prostriedkom, ktorý má zabrániť masívnemu nárastu infikovaných.



Za uplynulý týždeň, odkedy sa 8. februára sprístupnili prevádzky ponúkajúce rôzne služby, ako napríklad kaderníctva či kozmetické salóny, ktoré je možné navštíviť len s negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 48 hodín, vykonali v Rakúsku takmer dva milióny testov. Ide o súčet testov v odberných staniciach, lekárňach a na školách. Tento týždeň sa počíta s 3,5-miliónmi testov (z toho do 2,2 milióna na školách). Podľa ministra školstva Heinza Faßmanna otestovali počas prvého týždňa 400.000 žiakov.



V rakúskych mestách a obciach je zriedených viac ako 500 odberných miest. Bezplatne sa ľudia môžu nechať otestovať aj vo viac ako 800 lekárňach a v 730 firmách so 351 568 zamestnancami.