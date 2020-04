Bývalý vicekancelár Strache potvrdil kandidatúru na starostu Viedne

Viedeň 30. apríla (TASR) - Bývalý rakúsky vicekancelár a expredseda pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache vo štvrtok potvrdil svoj záujem kandidovať na post starostu Viedne. Podľa agentúry DPA chce Strache profitovať z nespokojnosti občanov, ktorú vyvolal ekonomický pokles zavinený pandémiou koronavírusu.



Strache odstúpil z postov vicekancelára aj šéfa FPÖ vlani v máji po tzv. korupčnom škandále Ibiza, ktorý podnietilo video natočené na tomto španielskom ostrove. V krajinských voľbách, ktoré by sa mali konať na jeseň, sa chce pokúsiť o návrat do politiky.



"Áno, tento comeback je istý," vyhlásil vo štvrtok tento 50-ročný politik. Svoj úmysel kandidovať na starostu hlavného mesta avizoval už koncom februára.



Vo Viedni vládnu už od roku 1945 sociálnodemokratickí starostovia. Súčasný šéf magistrátu Michael Ludwig sa bude vo voľbách, vypísaných na 11. októbra, uchádzať o znovuzvolenie.



Strache podľa agentúry DPA kalkuluje s tým, že nespokojnosť rakúskej verejnosti bude narastať zároveň s tým, ako sa budú zvyšovať ekonomické škody spôsobené šírením koronavírusu.



"Čoskoro bude každý v Rakúsku poznať niekoho, koho firma sa stala insolventná alebo zbankrotoval," vyhlásil vo štvrtok bývalý vicekancelár. Za viedenského starostu chce kandidovať za nové hnutie s názvom Zväz pre Rakúsko (DAÖ), ktoré vzniklo odštiepením z miestnej organizácie FPÖ. Nové vedenie slobodných totiž Stracheho zo strany vylúčilo pre podozrenia zo zneužívania straníckych financií.



Stracheho skompromitovalo tajne natočené video, ktoré zachytáva, ako pred voľbami v roku 2017 diskutoval o možných zákulisných dohodách a nelegálnych daroch pre rakúskych slobodných. Škandál viedol v krajine k politickej kríze a k rozpadu vládnucej koalície FPÖ s Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza a predčasným voľbám.



Po svojom politickom páde Strache oznámil, že sa sťahuje z veľkej politiky. Nevylúčil však, že sa pokúsi zapojiť sa do komunálnej politiky. Pre svoju kandidatúru na starostu chce získať aj podporu ďalších politických síl.



V prieskume, ktorý bol vykonaný na prelome februára a marca, teda ešte predtým, než Rakúsko naplno postihla pandémia koronavírusu, viedol s 36 percentami súčasný viedenský starosta Ludwig. Stracheho nová strana mala v prieskume len zhruba päťpercentnú podporu.