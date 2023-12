Rakúsko chce, aby vyradili Raiffeisen Bank zo zoznamu sponzorov vojny

Viedeň 14. októbra (TASR) - Rakúska vláda sa usiluje o vyradenie bankovej skupiny Raiffeisen Bank International (RBI) z ukrajinského zoznamu "medzinárodných sponzorov vojny". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Vyškrtnutím zo zoznamu Viedeň údajne podmieňuje svoj súhlas s novým balíkom sankcií Európskej únie (EÚ) voči Rusku. Kyjev vedie na zozname spoločnosti, ktoré aj po ruskej invázii naďalej podnikajú v Rusku a podporujú vojnu, napríklad tým, že v krajine platia dane. RBI je najväčšou západnou bankou, ktorá má stále zastúpenie v Rusku, a zároveň jedinou rakúskou bankou na zozname.



"Myslíme si, že je to nespravodlivé," uviedol zástupca RBI. Ohlásené stiahnutie skupiny z Ruska naďalej viazne. Generálny riaditeľ RBI Johann Strobl nedávno uviedol, že odčlenenie ruských sa do konca tohto roka zrejme neuskutoční. Banka musí podľa neho najskôr vyčerpať všetky možnosti týkajúce sa predaja ruskej dcéry, čo označil za jednoduchšiu cestu.



Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg údajne začiatkom októbra počas návštevy Kyjeva kritizoval zaradenie RBI na zoznam sponzorov vojny ako "svojvoľné". Vláda mala svoje výhrady tlmočiť aj v rámci rozhovorov so zástupcami EÚ v uplynulých týždňoch.